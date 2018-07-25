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«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо, и она совсем не похожа на труп
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«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо, и она совсем не похожа на труп 

Bigpicture.ru 56 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
20-летняя иранка Сахар Табар в прошлом году наповал убила все мировые СМИ своей внешностью. Заголовки кричали, что девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли, только вот вышло все наоборот — иранка стала походить на зомби или персонажа из мультфильма «Труп невесты».
Позже Сахар все-таки призналась, что, хоть и делала ринопластику, липосакцию и вставила филлеры в губы, ее ужасающий образ — результат ретуши и грима. И это ее способ самовыражения.
А недавно девушка наконец опубликовала двойное фото, где предстала без макияжа. Сахар оказалась миловидной брюнеткой с карими глазами.
В прошлом году Сахар заявила, что разыграла соцсети. Она не делала 50 пластических операций, да и вовсе не стремилась быть похожей на Анджелину Джоли.
«Я даже не думала об этом. Да и на персонаж из мультфильма я тоже не хотела быть похожей».
A post shared by SaharTabar (@sahartabar_offcial) on  Jul 5, 2018 at 8:33am PDT  «Все это фотошоп и макияж. Каждую фотографию, что я публикую, я раскрашиваю и изменяю, чтобы было смешно. Это мой способ самовыражения, мой вид искусства. Мои подписчики и фанаты прекрасно знают, что это не мое настоящее лицо».
«Иностранные сайты и СМИ слишком предвзято отнеслись к моим фотографиям. Я тогда еще подумала, что эти люди, должно быть, живут в XVIII веке и никогда не видели ни технологий, ни макияжа, поэтому были так удивлены».
И вот такие «забавные» фотографии Сахар называет своей попыткой самовыражения.
A post shared by SaharTabar (@sahartabar_offcial) on  Mar 9, 2018 at 12:11pm PST  A post shared by SaharTabar (@sahartabar_offcial) on  Jul 11, 2018 at 8:32am PDT  A post shared by SaharTabar (@sahartabar_offcial) on  Jul 4, 2018 at 3:12am PDT  A post shared by SaharTabar (@sahartabar_offcial) on  Jul 8, 2018 at 11:09am PDT
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