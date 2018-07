«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо, и она совсем не похожа на труп

20-летняя иранка Сахар Табар в прошлом году наповал убила все мировые СМИ своей внешностью. Заголовки кричали, что девушка сделала 50 пластических операций, чтобы стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли , только вот вышло все наоборот — иранка стала походить на зомби или персонажа из мультфильма «Труп невесты».

Позже Сахар все-таки призналась, что, хоть и делала ринопластику, липосакцию и вставила филлеры в губы, ее ужасающий образ — результат ретуши и грима. И это ее способ самовыражения.

А недавно девушка наконец опубликовала двойное фото, где предстала без макияжа. Сахар оказалась миловидной брюнеткой с карими глазами.

В прошлом году Сахар заявила, что разыграла соцсети. Она не делала 50 пластических операций, да и вовсе не стремилась быть похожей на Анджелину Джоли.

«Я даже не думала об этом. Да и на персонаж из мультфильма я тоже не хотела быть похожей».

«Все это фотошоп и макияж. Каждую фотографию, что я публикую, я раскрашиваю и изменяю, чтобы было смешно. Это мой способ самовыражения, мой вид искусства. Мои подписчики и фанаты прекрасно знают, что это не мое настоящее лицо».

«Иностранные сайты и СМИ слишком предвзято отнеслись к моим фотографиям. Я тогда еще подумала, что эти люди, должно быть, живут в XVIII веке и никогда не видели ни технологий, ни макияжа, поэтому были так удивлены».

И вот такие «забавные» фотографии Сахар называет своей попыткой самовыражения.

