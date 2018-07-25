Пенсионеры из Отрадного позанимались суставной гимнастикой

Для пенсионеров района Отрадное, участников проекта «Московское долголетие», прошли занятия по «Суставной гимнастике». Об этом сообщили в районном центре социального обслуживания.

— Гимнастические упражнения оказывают на организм человека комплексное воздействие. Во время занятий суставной гимнастикой у пенсионеров стимулируются биологически активные точки. И, в результате начинают выделяться гормоны счастья — эндорфины, — пояснили в администрации ТЦСО.

Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать себе занятие по душе могут все желающие жители района, достигшие пенсионного возраста. Для этого нужно прийти в филиал «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6, либо позвонить по телефону 8 (499) 903-10-20. (ак)