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Юная художница из Сокола заняла призовое место на фестивале в Испании
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Юная художница из Сокола заняла призовое место на фестивале в Испании 

Управа района Сокол города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Одна из воспитанниц школы № 1252, расположенной на Соколе, успешно выступила на международном творческом конкурсе Beauty of the Costa Brava. Об этом учебное заведение сообщило на своем официальном сайте.
«В самый разгар лета мы продолжаем получать радостные известия о достижениях наших учащихся, — говорится в материале. — Так, в эти каникулы выпускница нашего начального отделения заняла почетное III место на конкурсе, который по традиции проходит на живописном побережье Коста Бравы».
Как уточняется в сообщении, юную художницу в ее решении принять участие в конкурсе полностью поддержали родители, что помогло девочке успешно выступить. (ео)
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