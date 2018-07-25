Хочу в тюрьму. Японские пенсионеры становятся заключенными, чтобы спастись от одиночества

Япония столкнулась со старческой преступностью, каждая пятая из заключенных японок — пенсионерка. В стране самая высокая в мире продолжительность жизни, почти 30% граждан больше 65 лет. Помимо прочего Япония занимает одно из последних мест в мире по количеству заключенных: всего 40 человек на 100 тысяч населения.

С 1980-го по 2015 год число живущих в одиночестве пенсионеров выросло более чем в шесть раз. Из-за растущего числа одиноких пожилых людей все больше стариков решаются на магазинные кражи, причем не из-за бедности.

Японские заключенные-пенсионерки рассказали Bloomberg , что им просто-напросто одиноко одним дома. Перевод приводит интернет-издание «Нож».

Госпожа Т., 80 лет. Крала икру трески, рассаду, сковородку. Четвертый срок, приговорена к двум с половиной годам.

«Шесть лет назад у мужа случился инсульт, и с тех пор он прикован к постели. Также у него слабоумие, бред и паранойя. Заботиться о нем было тяжело физически и эмоционально. Я не хотела возвращаться домой, а больше мне идти было некуда. Здесь моя жизнь гораздо легче».

Госпожа Н., 80 лет. Украла книжку в мягком переплете, фрикадельки и веер. Третий срок, приговорена к трем годам и двум месяцам.

«Я каждый день была одна, и мне было очень одиноко. Муж давал много денег, и люди всегда говорили, как мне повезло, но они меня счастливой совсем не делали. Вы представить себе не можете, как мне нравится работать на тюремной фабрике. На днях меня похвалили за эффективность и старательность, и я осознала, как мне по душе трудиться».

Госпожа К., 74 года. Воровала кока-колу, апельсиновый сок. Третий срок.

«Я жила на пособие, это было тяжело. После освобождения мне придется жить на 9 долларов в день. Мне не к чему стремиться на воле».

Госпожа О., 78 лет. Воровала энергетические напитки, кофе, чай, рисовый шарик, манго. Третий срок, приговорена к году и пяти месяцам.

«Тюрьма для меня — это оазис, место для расслабления и отдыха. Здесь я не свободна, но и беспокоиться не о чем. Есть с кем пообщаться. Трижды в день сытно кормят. Дочь навещает раз в месяц. Говорит: «Я тебе не сочувствую. Ты жалкая». Думаю, она права».

Японская система исполнения наказаний считается одной из самых безопасных в мире. По данным Киотского университета, в стране десятки лет не было ни единого тюремного бунта, а микроскопическое число побегов и инцидентов в тюрьмах делает страну примером для подражания.

При этом Япония тратит на уход за стариками в исправительных учреждениях более 50 млн долларов — почти вдвое больше, чем десять лет назад. Два года назад японский парламент принял закон, направленный на то, чтобы пожилые рецидивисты получали поддержку от систем соцобеспечения и не возвращались в тюрьмы.