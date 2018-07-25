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Новая Power couple: что нужно знать о Дилане Спроусе и Барбаре Палвин?
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Новая Power couple: что нужно знать о Дилане Спроусе и Барбаре Палвин? 

Peopletalk 48 минут назад
Фото: Peopletalk
Помнишь тех самых обонятельных мальчишек из «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»? Так вот, они выросли и один из них теперь встречается с топ-моделью.
Недавно на финал Чемпионата мира Дилан Спрос (25) прилетел в Москву в сопровождении модели Барбары Палвин (24). Поклонники Дилана давно подозревали, что они встречаются, но официальных подтверждений не было.
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А сегодня парочка вместе была замечена в кинотеатре в Нью-Йорке. Они держались за руки и очень мило болтали. Как тебе новая пара?
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Напомним, до этого Барбара встречалась с Джастином Бибером (21) в 2012, а Дилан был с моделью Дайной Фразер с 2014 по 2017 год. Как сообщила сама модель, расстались они потому, что Дилан ей изменял. Надеемся, что с Барбарой такого не произойдёт!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-power-couple-chto-nuzhno-znat-o-dilane-sprouse-i-barbare-palvin/
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