Начинающие политики проведут благотворительную акцию «Человек собаке друг»

Акция, которую начинающие политики проведут уже в четвертый раз, называется «Я скучаю по тебе, человек…». Молодые парламентарии приглашают всех неравнодушных присоединиться к сбору питания для четвероногих друзей.

На мероприятие можно принести сухие корма, крупы, мясные консервы, лекарства, ошейники, миски, поводки для выгула, пледы, игрушки. Все необходимые вещи будут доставлены 18 августа в приют «Суперсобака».

Вышеперечисленное нужно приносить по адресу: улица Люблинская, дом № 161 (Управа района Марьино), предварительно сообщив о своем визите молодому парламентарию Вадиму Крючкову по номеру: 8 (967) 049-38-23.