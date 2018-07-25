J-Hope из BTS участвовал в челлендже и взорвал сеть

Ежегодно на просторах Интернета креативные пользователи придумают какой-то челлендж. То на голову воду вылить, то прыгнуть, если пол — это лава, а теперь стало популярно танцевать под песню Дрейка (Drake)«In». Только теперь непонятно, песня изначально была такой популярной или J-Hope из корейской группы помог ей подняться в топ.

Дело в том, что молодой исполнитель решил поучаствовать в челлендже и буквально взорвал сеть, набрав около семи миллионов просмотров и полутора миллионов лайков.

Фанатов восхитило, как танцевал просто и непринуждённо, будто выступает на сцене, а не на обычной дороге. Причём, это ещё и выглядело очень стильно.

Теперь поклонники корейской группы призывают принять участие в челлендже и других солистов. Интересно, они откликнуться?