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J-Hope из BTS участвовал в челлендже и взорвал сеть
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J-Hope из BTS участвовал в челлендже и взорвал сеть 

Popcake.tv 43 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Ежегодно на просторах Интернета креативные пользователи придумают какой-то челлендж. То на голову воду вылить, то прыгнуть, если пол — это лава, а теперь стало популярно танцевать под песню Дрейка (Drake)«In». Только теперь непонятно, песня изначально была такой популярной или J-Hope из корейской группы помог ей подняться в топ.
Дело в том, что молодой исполнитель решил поучаствовать в челлендже и буквально взорвал сеть, набрав около семи миллионов просмотров и полутора миллионов лайков.
Фанатов восхитило, как танцевал просто и непринуждённо, будто выступает на сцене, а не на обычной дороге. Причём, это ещё и выглядело очень стильно.
Теперь поклонники корейской группы призывают принять участие в челлендже и других солистов. Интересно, они откликнуться?
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