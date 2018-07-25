Тюремщиков уличили в нарушении права на общение осужденных россиянок с детьми

В России десяткам женщин, которые попали в места лишения свободы, отказывают в предоставлении информации о месте нахождения их детей на воле и в свиданиях с ними. Об этом говорится в докладе российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, подготовленном для отчета об исполнении в стране Конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания.

Подобные действия тюремщиков, отмечается в документе, не только нарушают права заключенных, но и «причиняют нравственные страдания матерям».

За 2017 год в аппарат уполномоченного по правам человека пришло три десятка жалоб по данному поводу. Проверка по каждой из них находится на контроле у омбудсмена.