15-килограммового кота забрали из приюта, чтобы помочь ему похудеть

Американцы Майк Вилсон и Меган Ханнеман занимаются созданием специальной мебели для кошек. В их доме живут два кота, которые с удовольствием тестируют новинки. Недавно пара решила пополнить своего кошачье семейство ещё одним питомцем и отправилась в приют присмотреть котёнка. Только вот вернулись они домой с огромным 15-килограммовым рыжим котом. Твёрдо решив помочь толстяку похудеть и сделать его счастливым, неутомимые кошатники принялись за дело.

Этого кота зовут Бронсон, и он весит 33 фунта или 15 кг «Мы нашли этого гиганта в местном приюте и мгновенно влюбились», — рассказали его новые владельцы «В приюте нам рассказали, что прежний владелец кота скончался и, по всей видимости, он кормил его неправильной пищей» «Мы сразу же решили забрать его домой и помочь ему похудеть» «Кот оказался полидактильным, это значит, что у него по шесть пальцев на лапах. И это самый сладкий пухлячок, которого мы когда-либо видели» «Мы сразу запланировали поход к ветеринару, чтобы получить рекомендации по питанию» «Большие кошки должны худеть медленно, иначе они могут получить заболевание печени, что смертельно» «С момента появления Броснона в нашей семье, мы корректировали его диету уже трижды и уверены, что мы на правильном пути» «В настоящее время он потребляет 375 калорий в день и по нашим расчётам он должен терять не менее 1 фунта (0,5 кг) в месяц Также в жизнь огромного кота включили тренировки. Хозяева ставят кормушку в разные места, чтобы пухлячок больше ходил. А ещё мотивируют его на подвижные игры „Его любимой игрушкой стал помидор, наполненный кошачьей мятой, который он любит кусать, валять и пинать лапами“ Также владельцы уносили любимую лежанку Броснана с первого этажа на второй, чтобы стимулировать кота подняться по лестнице Но потом эту методику было решено отложить, чтобы толстый котик не травмировал себе суставы Коту даже завели отдельный Инстаграм, в котором владельцы делятся успехами Броснана на пути похудения. За прогрессом пухлячка следит уже более 13 тысяч человек Больше всего, рыжий кот-гигант любит, конечно же, спать. Причём на подушке Пара даже завела специальную подушку, чтобы носить котика на руках Кстати, в семье есть ещё две кошки, которые любят сидеть на специальной кошачьей мебели на стене. Броснан пока не готов на такие подвиги, но хозяева верят, что скоро он тоже сможет легко запрыгивать на препятствия И подниматься по лестнице самостоятельно и без усилий

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