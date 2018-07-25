Ещё
Российский кардиолог рассказал о мерах профилактики остановки сердца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский кардиолог рассказал о мерах профилактики остановки сердца 

360tv.ru 33 минуты назад
Более 200 тысяч человек ежегодно умирают от внезапной остановки сердца в России. Замдиректора Научного центра сердечно‐сосудистой хирургии имени Бакулева академик Юрий Бузиашвили рассказал, как уберечь себя от этого, сообщила газета «АиФ».
Существует множество причин, из-за которых сердце может дать сбой даже у здорового человека. В развитых странах в местах массового скопления людей установлены дефибрилляторы, но даже в этом случае у прохожих есть не более пяти минут, чтобы помочь пострадавшему. Чаще всего в группу риска попадают мужчины в возрасте от 39 до 55 лет и женщины возрастной категории 40 — 60 лет.
Основные причины остановки сердца: кардиомиопатия (поражение миокарда), миокардит (воспаление сердечной мышцы), ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки и сердечная недостаточность. Чтобы избежать этого, необходимо проконсультироваться у врача при плохом самочувствии, слабости, нервном напряжении, плохом сне, одышке, боли в груди и учащенном сердцебиении. Любые промедления могут усугубить ситуацию и в дальнейшем привести к летальному исходу.
360tv.ru: последние новости
Кадыров заявил о необходимости активной пропаганды зоозащиты Депрессию телят лечат алкоголем в Якутии Эммануил Виторган нашел плюсы в позднем отцовстве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире9
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу149
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение