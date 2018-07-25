Российский кардиолог рассказал о мерах профилактики остановки сердца

Более 200 тысяч человек ежегодно умирают от внезапной остановки сердца в России. Замдиректора Научного центра сердечно‐сосудистой хирургии имени Бакулева академик Юрий Бузиашвили рассказал, как уберечь себя от этого, сообщила газета «АиФ»

Существует множество причин, из-за которых сердце может дать сбой даже у здорового человека. В развитых странах в местах массового скопления людей установлены дефибрилляторы, но даже в этом случае у прохожих есть не более пяти минут, чтобы помочь пострадавшему. Чаще всего в группу риска попадают мужчины в возрасте от 39 до 55 лет и женщины возрастной категории 40 — 60 лет.

Основные причины остановки сердца: кардиомиопатия (поражение миокарда), миокардит (воспаление сердечной мышцы), ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки и сердечная недостаточность. Чтобы избежать этого, необходимо проконсультироваться у врача при плохом самочувствии, слабости, нервном напряжении, плохом сне, одышке, боли в груди и учащенном сердцебиении. Любые промедления могут усугубить ситуацию и в дальнейшем привести к летальному исходу.