7 признаков, что ты консервативная девушка

После 40 лет даже самым отчаянным экстремалам с трудом даются перемены. Все молодежное вызывает раздражение, а не интерес. Мысли о пустоте современной культуры и о том, «что раньше было лучше», возникают чаще. Но некоторые люди будто сразу рождаются стариками, и я не про Бенджамина Баттона . Речь о тех, кого называют консерваторами. Они немного оторваны от реальности, старомодны, но обладают своими особенностями. Вот несколько черт консервативной девушки, в которых многие из нас узнают себя.

1. Тебе кажется, что ты родилась не в том веке

Ты бы предпочла провести вечер в «Бродячей собаке» в ее лучшие годы, а не на рэп баттле. Анна Ахматова , Паллада Богданова-Бельская, Александр Колчак Григорий Распутин для тебя не имена в учебнике истории, а реальные люди, и их жизнь куда интереснее поисков мужа для Ольги Бузовой. Ты почти не ходишь на живые концерты, потому что твои кумиры давно мертвы или вышли на пенсию. И ты однозначно на стороне Земфиры, потому что понятия не имеешь, кто такая Монеточка и что в ней все нашли. Лет с 16 ты чувствуешь себя старухой, ведь весь мейнстрим обходит тебя стороной, как популярность Александра Панайотова

2. Ненавидишь современные методы знакомства

Ты твердо веришь, что рыцарство не мертво, и настоящий мужчина подойдет к тебе на улице с букетом алых роз. Как жаль, что сегодня максимум, что сделает настоящий мужчина, встретив девушку своей мечты, — отправит сообщение в местную группу «Подслушано» с просьбой отозваться «обворожительную незнакомку, которая в 19.37 выходила из супермаркета с пакетом продуктов». Ты ненавидишь приложения для знакомств и не понимаешь смысл лайков в соцсетях. Твой стиль — потягивать молочные коктейли в ближайшем кафе и бросать загадочные взгляды в сторону симпатяги за соседним столиком.

3. Предпочитаешь остаться дома в пятницу вечером

Пятница для тебя вовсе не предвестник жесткого отрыва. В ночном клубе ты чувствуешь себя, как 50-летняя учительница литературы на заключительной части выпускного. Ты общительная и у тебя много друзей, но в выходные, скорее, предпочтешь остаться дома и в десятый раз посмотреть, как Одри Хепберн влюбляется в Нью-Йорк в «Завтраке у Тиффани». Эти сказки никогда не стареют, сколько бы ты их не видела. Ты, скорее, перечитаешь, пересмотришь, переслушаешь то, что уже любишь, чем попробуешь что-то новое. Зачем рисковать хорошим вечером, если можно выбрать то, что тебе наверняка понравится.

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4. Кажешься странной

Не как парень из рекламы про скитлстрянку, но тоже слегка не в себе, во всяком случае так считают твои близкие. Быть не такой, как все, у тебя получается естественно, и это твоя самая привлекательная черта. В чем тебе точно нет равных, так это в выборе одежды. Если олдскульные песни или литература 19 века — это на любителя, то винтажные вещи никогда не выходят из моды. Еще одно подтверждение тому: 16-летние девочки в джинсе и вытянутых футболках made in 90-ые.

5. Все время мечтаешь

Старомодная девушка — существо, оторванное от реальности, затерявшееся в песнях Жанны Агузаровой и фильмах Ренаты Литвиновой . Она постоянно задается вопросом, каково это, жить в другом десятилетии или веке. Часто визуализирует свои фантазии и неохотно возвращается на Землю.

6. Выбираешь обычный кофе

То, какой кофе ты предпочитаешь, может многое рассказать о тебе. Если девушка не прочь попробовать банановый капучино или лавандовый латте с горой взбитых сливок — она явно любит эксперименты. Консервативная леди всегда за классику — горячий кофе со сливками или даже эспрессо. Связь выбора кофе с личностными качествами человека подтвердили исследователи из Калифорнийского университета Рамани Дурвасула. По мнению психологов, любители эспрессо, как правило, люди с изысканным вкусом и широким кругозором. А горький кофе безо всяких добавок предпочитают нарциссы и социопаты.

7. Даешь хорошие советы

Пусть ты не очень разбираешься в современности, но некоторые вещи никогда не меняются. Чувства остаются теми же, хоть в рыцарских подвигах, хоть в переписке в соцсетях. Ты всегда знаешь, что сказать страдающим от неразделенной любви подругам. Ты черпаешь мудрость в классической литературе, старых фильмах и мемуарах великих людей прошлого.

В каких привычках консервативной девушки ты узнала себя?