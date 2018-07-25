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Три подростка пытались незаконно вылететь на самолете из Уфы
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Три подростка пытались незаконно вылететь на самолете из Уфы 

ГОРОБЗОР.РУ 16 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В международном аэропорту «Уфа» трое несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет попытались незаконно вылететь на самолете. Как сообщает ФСБ России, детей задержали пограничники на линии паспортного контроля.
Нарушителей выявили в ходе регистрации авиарейсов Уфа — Ташкент и Уфа — Анталья. Дети были в сопровождении родственников, однако у них не было нотариально заверенного согласия родителей на право выезда из страны.
— Пассажиры через государственную границу не пропущены, переданы родителям. Одновременно в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы дел об административном правонарушении, — говорится в сообщении.
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