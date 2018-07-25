Прервал молчание: тайный избранник Жанны Фриске прошел проверку на детекторе лжи в доказательство искренности своих чувств к певице

В день третьей годовщины со дня смерти Жанны Фриске , которая скончалась летом 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, Петр Никитин публично рассказал о романе с певицей. Правда, многочисленные поклонники артистки ему не поверили и обвинили в пиаре на имени Жанны. Дабы не быть голословным, Никитин пришел в студию ток-шоу «Прямой эфир», где согласился пройти проверку на детекторе лжи. «Когда мы познакомились с Жанной, я поверить не мог, что эта встреча произошла. Несколько месяцев наших отношений я не верил, все было как в сказке», — вспоминает Никитин и добавляет, что об их с певицей романе не знал никто, кроме нескольких близких друзей.

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Врачи научились лечить онкологию, от которой скончались Жанна Фриске и Дмитрий ХворостовскийСтало известно, что врачи нашли способ вылечить один из видов рака мозга — неоперабельную глиобластому. Именно эта болезнь унесла жизни любимых артистов. Петр работал танцором в коллективе Фриске, молодые люди встречались в общей сложности пять лет. Сначала отношения не имели под собой никаких обязательств, но позднее Никитин понял, что хочет семью и детей и пытался убедить избранницу оставить профессию. Лишь спустя годы сегодняшний герой Петр понял, что не стоило давить на Жанну, возможно, тогда их роман и вовсе не закончился бы. Пара рассталась мирно, без скандалов и громких заявлений. Никитин также рассказал Андрею Малахову и зрителям, что после разрыва с певицей еще долго не мог вновь обрести счастье в личной жизни.

Петр Никитин прошел проверку на детекторе лжи в ток-шоу «Прямой эфир»/Фото: кадр из передачи

Не забывает Петр о некогда любимой женщине и сейчас. «Я понимаю, что нужно идти дальше, продолжать жить, но это настолько глубоко во мне, что забыть невозможно», — признается мужчина. Высказался Никитин и о Дмитрие Шепелеве, в отношениях с которым у Жанны родился сын Платон. «Когда мы встречались, Димы на горизонте не было. Через полгода после нашего разрыва от общих знакомых я узнал об их романе. Никого обижать не хочу, но я всегда думал, что ей нравится иной типаж мужчин. Как это произошло, для меня до сих пор загадка», — говорит Петр.

Никитин показал журналистам парк, где гулял вместе с Жанной Фриске/Фото: кадр из передачи

И спустя три года после смерти певицы экс-избранник Фриске не может смириться с утратой. Он сожалеет о том, что на момент отношений с певицей ему не хватило мудрости и терпения, чтобы, несмотря на ревность и сложности, оставаться вместе. «Как сейчас я помню тот день, когда ушел от нее. Казалось, так будет легче. Нужно отдать должное, никаких скандалов не было, Жанна лишь спросила, уверен ли я в своем решении на 100%, я ответил утвердительно, положил на стол ключи и ушел. Все произошло отнюдь не из-за ревности, тогда меня раздражал шоу-бизнес, хотелось все бросить, я говорил ей об этом. Лишь сейчас я понимаю, что нужно было все делать постепенно, она была готова оставить карьеру ради семьи, но не сразу. Глядя на Платона сейчас, я виню себя в излишней категоричности, думаю, что это мог бы быть мой сын. Он — очаровательный мальчик, пусть растет здоровым и счастливым», — говорит Петр.

Петр Никитин и Жанна Фриске были вместе пять лет/Фото: кадр из передачиВ доказательство правдивости своих слов Никитин согласился пройти проверку на полиграфе. В ходе экспертизы выяснилось, что в большинстве своем Петр говорит правду, лишь с оговоркой на то, что певица не хотела выходить замуж за избранника и иметь от него детей. «Это сугубо моя история, обвинить меня в чем-то, я считаю, нельзя. Я рассказал все, что знал и как чувствовал», — резюмировал мужчина.

В финале эфира Андрей Малахов поблагодарил Никитина за откровенность и пожелал ему встретить девушку, с которой он будет по-настоящему счастлив.