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Ольга Серябкина рассказала про необычное увлечение
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Ольга Серябкина рассказала про необычное увлечение 

Russianshowbiz.info 40 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Серябкина решила поделиться с поклонниками необычным увлечением. На самом деле популярная певица давно интересуется медициной.
Ольга специально завела дома огромную аптечку, чтобы рассматривать лекарства и узнавать о них больше.
Несколько лет назад она даже хотела выучиться на физиотерапевта. Специально для этого Серябкина решила поговорить с действующим физиотерапевтом, чтобы приходить к нему на обучение. По началу к ней отнеслись несерьезно и были уверены, что девушка не выдержит тяжелый график.
Ольга продержалась год и получила необходимые знания экстерном. Певица работала бесплатно, но позже ей предложили реальную работу. Если бы не музыка, отмечает Ольга, она бы осталась там. Несмотря на то, что у Серябкиной нет профильного образования, она была на хорошем счету у врачей.
Ольга уверена, что врач должен посвящать себя профессии полностью, поэтому она сделала выбор в пользу музыки, которой отдает всю душу. Подробнее о своей необычной истории выбора Серябкина рассказала в одном из популярных глянцевых журналов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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