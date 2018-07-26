Ольга Серябкина рассказала про необычное увлечение

Серябкина решила поделиться с поклонниками необычным увлечением. На самом деле популярная певица давно интересуется медициной.

Ольга специально завела дома огромную аптечку, чтобы рассматривать лекарства и узнавать о них больше.

Несколько лет назад она даже хотела выучиться на физиотерапевта. Специально для этого Серябкина решила поговорить с действующим физиотерапевтом, чтобы приходить к нему на обучение. По началу к ней отнеслись несерьезно и были уверены, что девушка не выдержит тяжелый график.

Ольга продержалась год и получила необходимые знания экстерном. Певица работала бесплатно, но позже ей предложили реальную работу. Если бы не музыка, отмечает Ольга, она бы осталась там. Несмотря на то, что у Серябкиной нет профильного образования, она была на хорошем счету у врачей.

Ольга уверена, что врач должен посвящать себя профессии полностью, поэтому она сделала выбор в пользу музыки, которой отдает всю душу. Подробнее о своей необычной истории выбора Серябкина рассказала в одном из популярных глянцевых журналов.