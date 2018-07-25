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Людмила Петрановская расскажет, как сделать брак счастливым
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Людмила Петрановская расскажет, как сделать брак счастливым 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Известный психолог проведет бесплатный вебинар о взаимопонимании и привязанности супругов в семье.
Лекция пройдет 25 июля в 22:00 по Москве при поддержке проекта для родителей Family Tree и откроет цикл вебинаров «Недетские страсти. Как научиться быть действительно вместе».
В первой вводной лекции «Зачем мы вместе?» Людмила Петрановская поможет ответить на вопросы:
— что современный человек ждет от брака;
— почему мы иногда чувствуем себя несчастными с любимым человеком;
— почему семейные споры приносят только боль;
— должны ли супруги «смотреть в одном направлении», чтобы всегда чувствовать любовь и близость.
Людмила Петрановская — семейный психолог со стажем более 20 лет, автор множества бестселлеров: «Мама на нуле. Путеводитель по родительскому выгоранию», «Что делать, если…», «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» и других.
Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте проекта Family Tree.
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