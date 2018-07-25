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В центре паллиативной помощи рядом с Савеловским примут овощи и фрукты для пациентов
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В центре паллиативной помощи рядом с Савеловским примут овощи и фрукты для пациентов 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В центре паллиативной помощи на улице Двинцев рядом со станцией метро «Савеловская» объявили о начале приема от дачников выращенных своими руками овощей и фруктов.
Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Наши пациенты будут искренне рады и благодарны за клубнику, кабачки, смородину, помидоры и зеленый лук с ваших грядок, — поделился представитель центра Артем Шалимов.
Предварительно необходимо уточнить все детали у координатора по телефону 8 (905) 583-77-32.
Центр паллиативной помощи расположен по адресу ул. Двинцев, д. 6, стр. 2.
Также дачный урожай готовы принять в хосписе № 2, который расположен в САО по адресу ул. Талдомская, вл. 2а. Телефон для связи: 8 (916) 852-89-35 (Ольга Терешина). (мю)
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