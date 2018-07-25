В центре паллиативной помощи рядом с Савеловским примут овощи и фрукты для пациентов

В центре паллиативной помощи на улице Двинцев рядом со станцией метро «Савеловская» объявили о начале приема от дачников выращенных своими руками овощей и фруктов.

Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Наши пациенты будут искренне рады и благодарны за клубнику, кабачки, смородину, помидоры и зеленый лук с ваших грядок, — поделился представитель центра Артем Шалимов

Предварительно необходимо уточнить все детали у координатора по телефону 8 (905) 583-77-32.

Центр паллиативной помощи расположен по адресу ул. Двинцев, д. 6, стр. 2.