Анита Цой похвалилась формами на природе

За последние несколько лет звезда российской эстрады Анита Цой заметно похорошела — стала эспериментировать с имиджем и избавилась от лишнего веса, набранного еще в период беременности. На днях 47-летняя артистка отправилась в отпуск и решила поделиться с подписчиками своими секретами красоты.

«Я жить не могу без солнца. Это то, чего так не хватает нам в Москве, да и в других северных городах России. Витамин Д делает нас счастливыми. Обожаю лето и южные страны. Люблю ровный, красивый загар и при этом, не забываю, что перебарщивать с солнечными ваннами нельзя» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она свежее фото, где позирует в слитном купальнике во время прогуляки на яхте.

«Только спустя неделю, я ожила, увидела море и людей, услышала звуки прекрасной природы, и вообще, поняла, где я и что я. Вернулась радостное восприятие жизни и желание что-то делать», — призналась исполнительница в своем микроблоге, резюмируя, что человеку нужно отдыхать не менее 10—14 дней.