Ещё
Анита Цой похвалилась формами на природе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анита Цой похвалилась формами на природе 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
За последние несколько лет звезда российской эстрады Анита Цой заметно похорошела — стала эспериментировать с имиджем и избавилась от лишнего веса, набранного еще в период беременности. На днях 47-летняя артистка отправилась в отпуск и решила поделиться с подписчиками своими секретами красоты.
«Я жить не могу без солнца. Это то, чего так не хватает нам в Москве, да и в других северных городах России. Витамин Д делает нас счастливыми. Обожаю лето и южные страны. Люблю ровный, красивый загар и при этом, не забываю, что перебарщивать с солнечными ваннами нельзя» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она свежее фото, где позирует в слитном купальнике во время прогуляки на яхте.
«Только спустя неделю, я ожила, увидела море и людей, услышала звуки прекрасной природы, и вообще, поняла, где я и что я. Вернулась радостное восприятие жизни и желание что-то делать», — призналась исполнительница в своем микроблоге, резюмируя, что человеку нужно отдыхать не менее 10—14 дней.
WomanHit.ru: последние новости
Агния Кузнецова: «Раз уж женился, неси этот крест» Топалов и Тодоренко объявили о своей помолвке Беременная Таня Терешина разделась для соцсетей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение