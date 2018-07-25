Вот это родители! Артисты, чьим детям можно все

Слава и Брежнева: любви все возрасты…

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А девочка созрела: 5 звездных дочерей, которые рано стали взрослымиЗвездные дети заводят бойфрендов, проводят с ними каникулы на яхтах, и кто-то даже начинает семейную жизнь. Куда же смотрят их мамы? И где строгие отцы?Александра, дочь певицы Славы, стала жить отдельно от знаменитой мамы еще до 18-летия и окончания школы. И не просто отдельно, а вместе с бойфрендом по имени Дмитрий. Снять юным влюбленным собственную квартиру решено было на семейном совете: «Мне было жалко Сашку, когда она каждый день вставала в 05:30 и сонная собиралась на занятия. И я дала свое согласие на ее переезд. Теперь они с Димой живут самостоятельно», — объясняла артистка несколько лет назад. А пока поклонники Сланевской охали, что «несовершеннолетняя девочка уехала к любовнику», сама звездная родительница испытывала гордость: наследница и заботится о себе сама, и готовит прекрасно, и об экзаменах не забывает.

Окунулась в личную жизнь и наследница Веры Брежневой . Сейчас 17-летняя Соня Киперман живет и учится в Калифорнии — вдали от мамы, зато рядом с возлюбленным Хоуком Крубертом. Роман наследника богатых родителей и дочери певицы начался два года назад: в 2016-м Вера, Соня и Хоук уже вместе отдыхали в Италии. Естественно, фанатов тут же взволновал вопрос: «Как певица смотрит на то, что ее лапочка-дочка уже завела бойфренда?» Соня на это ответила одной фразой: «Все всех устраивает».

Фото: инстаграм Джоли, Яковлева и другие: чем бы дитя ни тешилось А «тешатся» эти детки экспериментами с собой — да еще какими! Крайне экстравагантным внешним видом отличается сын актрисы Яковлевой — тело и лицо Дениса Шальных покрывает такое обилие татуировок, что позавидовал бы сам Тимати . Кстати, первый рисунок — портрет любимой собаки — юноша набил с согласия матери. И увлекся. Теперь и Денис, и Елена жалеют о сделанном и мечтают о чудо-лекарстве, разъедающем тату: «И Денис, и я давно покаялись, что это случилось в его жизни. Но каждый человек должен взрослеть и умнеть сам. Я свои мозги ему в тот момент никак не могла вложить. Будем что-нибудь делать», — признается Яковлева. А вот Лариса Гузеева против «членовредительства»: рисунков на теле и тоннелей в ушах. Но к переменам во внешнем виде дочери Ольги Бухаровой относится более, чем спокойно. 18-летняя Леля, как называют ее близкие, появлялась на публике то с короткой стрижкой, то с кольцом в носу, то с цветными волосами, то в мужской одежде. «Я считаю, у Лели хороший вкус. Пусть она сейчас все перепробует и найдет себя. В ее возрасте меня в школе гнобили за яркие юбки и короткие волосы, поэтому я на эксперименты детей внимания не обращаю», — философствует ведущая. Сейчас Леля все чаще появляется в женственных образах, но использует благосклонность Ларисы по-иному — например, пьет пиво вместе с матерью.

Лариса Гузеева и ее дочь Леля. Фото6 соцсети. Источник: kp.ru

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Меган Фокс, Это мальчик или девочка? Угадайте, кого воспитывают звездыМногие звезды воспитывают своих сыновей как дочек, а дочек как сыновей. Вот, например:Дочь Анджелины Джоли Брэда Питта , которой пророчили славу самой красивой девочки в мире, еще в девять лет заявила маме, что девочкой она-то быть и не хочет. Более того — мечтает сменить пол. Столь радикальные шаги в звездном семействе решили отложить до совершеннолетия Шайло — а пока белокурой малышке разрешено выглядеть по-мальчишески: долой юбки и кудри, здравствуйте, короткие стрижки, спортивные штаны и строгие костюмы. «Да, Шайло хочет быть мальчиком — не вижу в этом ничего особенного. Она думает, что она один из братьев», — пожимает плечами Джоли. Анджелина — не единственный пример. В ее группе единомышленников «не-вижу-ничего-такого» также Адель Гвен Стефани — только они разрешают сыновьям наряжаться в платья принцесс. Валерия, Сябитова и другие: 18 мне уже Откровенные съемки с участием звезд — дело рядовое и давно не удивляющее поклонников (ну разве что за исключением Валерии, раздевшейся для обложки накануне 50-летия). А вот смелые снимки звездных наследниц — пусть и совершеннолетних, но все же юных — публику волнуют, заставляя одновременно восхищаться красотой и восклицать: «Куда же смотрят родители?». Кто из звездных мам одобрил пикантные фотосессии дочерей и что из этого получилось — ответ в фотогалерее.

Ксения Сябитова разделась для рекламы массажного салона. Фото: instagram.com/k_syaba

Сигарета в зубах и минимум одежды — любимый образ Лили-Роуз Депп . Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Алеся Кафельникова продолжает штурмовать модельные агентства, так что ей приходилось надевать и свадебное платье, и прикид из 90-х и… не надевать ничего. Фото: instagram.com/kafelnikova_a Три года назад Анна Шульгина украсила собой обложку мужского глянца.

22-летняя дочь Кирилл Сафонова выходит замуж. Что не мешает ей будоражить сознание других мужчин смелыми кадрами. Фото: instagram.com/anastasiasaf

Дочь Майкла Джексона еще в 18 лет снялась в смелой фотосессии с бойфрендом — и не останавливается на достигнутом. Фото: instagram.com/parisjackson

На счету 19-летней Саши Морозовой, дочери Славы, не одна «взрослая» фотосессия. Фото: instagram.com/alexandrawinter

Тимати, Турман, Дубцова: баловать нельзя воспитывать Завершают подборку детки, любой (ну или практически любой) каприз которых выполняется безмерно любящими их родителями. Бесспорный лидер — 4-летняя Алиса Юнусова. О том, что светловолосой малышке дозволено все, поклонники Тимати догадались благодаря видео в микроблоге рэпера — в роликах малышка запросто кусает отца, слегка питает его и кладет ноги на лицо Тимура. Это, конечно, шутка. А вот маленький Mercedes-Benz, роскошные букеты роз и личный праздник в музее знаменитый папа дарит девочке на полном серьезе.

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Сколько денег тратят звезды на праздники для своих детейЗвезды стараются организовать торжество для наследников по высшему разряду и денег на это не жалеют. «Мне кажется, вы уж сильно балуете сына. Потом вырастает золотая молодежь», — порой обращаются поклонники к Ирине Дубцовой. Певица действительно старается не ограничивать сына, мотивировать его учиться (за «пятерки» Артему дают карманные деньги), оставаться строгой. И исполнять заветные желания мальчика — например, с размахом отметить день рождения или перестроить его личную комнату — такой «воспитательный коктейль».

В том, что разбаловала детей, каялась и Ума Турман — правда, давно, когда ее Майя и Левон были еще маленькими: «Мама на меня злится. Это ведь она бабушка, и она должна вроде бы баловать внуков. Но как ей можно их баловать, если мама и так удовлетворяет любой их каприз? Увы, я пока ничего не могу с собой поделать. Может быть, они у меня вырастут монстрами из-за такого воспитания, но сейчас я хочу, чтобы они чувствовали себя счастливыми», — делилась Ума. К счастью, опасения голливудской звезды не оправдались: ее наследники не были замечены ни в одном скандальном деле.

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