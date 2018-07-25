Омские спортсмены Шлеменко и Кузюков побывали на РИТМе

Ребята задали гостям форума важные вопросы и взяли у них автографы.

«Диалог на равных» с гостями прошел сегодня в конгресс-холле лагеря «Березовая роща». Боец ММА Александра Шлеменко и один из лидеров паралимпийской сборной России по фехтованию на колясках, шпажист и рапирист Александра Кузюков рассказали о себе и ответили на вопросы, которые интересовали участников форума.

Шлеменко и Кузюкова объединяет одна цель: оба омича пропагандируют здоровый образ жизни. Они активно занимаются общественной деятельностью и всеми силами прививают жителям региона любовь к спорту. Например, Александр Шлеменко совместно с компанией «Газпромом» открыл в городе уже четыре спортплощадки. Он рассказал ритмовцам, каких усилий стоило открытие каждой и как можно добиться увеличения их количества.

— Нужна массовость, быть более активными и поддерживать друг друга, — поделился Александр Шлеменко. — Люди, которые делают проект, должны видеть, что он востребован. Так, если на открытие площадки пришло мало народа, ты сразу начинаешь задумываться, а, может, это никому и не надо. Необходимо показать, что спортплощадки нужны омичам, только тогда к нашему голосу прислушаются.

Александр Кузюков тоже говорил о популяризации спорта, однако помимо этого фехтовальщик затронул тему социальной реабилитации детей с ОВЗ.

— Это очень серьезная проблема, и я пытаюсь запустить проект, который облегчит жизнь родителям и детям, — рассказал Кузюков. — Конечно, в первую очередь в реабилитации детей участвуют родители, именно они должны развивать свое чадо. Однако и государство играет важную роль в реабилитации таких ребят. Дети-инвалиды могут выступать на разных форумах, участвовать в грантовых конкурсах, рассчитывать на получение госсубсидии, но, помимо этого, в них очень важно верить. Эти ребята действительно могут творить потрясающие вещи. Самое главное — поддержка!

Помимо этого, форумчан интересовали вопросы, как получить финансирование на свой проект и из чего черпают вдохновение спортсмены.

— Мы всегда должны бороться и улучшать свою жизнь, вне зависимости от места нашего проживания и обстоятельств, — поделился Александр Кузюков. — Выражение рыба гниет с головы — оправдание для хвоста, оправдание бездействия. Людям многое по силам, мы можем все преодолеть. Я, например, видел ребят-колясочников, которые покоряли горные вершины высотой в 6-7 тысяч км. Русского человека, если он поставил перед собой цель, ничего не остановит. Верьте в свои силы, дерзайте!

После дискуссии все смогли сфотографироваться со спортсменами и взять у них автографы.

— Мероприятие просто потрясающее, — делится эмоциями участница РИТМа Дарья Девятерикова. — Я очень рада, что спортсмены такого уровня смогли приехать на форум и ответить на наши вопросы. Эти люди действительно вдохновляют и заряжают положительными эмоциями. После этой встречи хочется начать действовать, творить!