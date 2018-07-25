«Такие бедра надо прятать»: брюки Светланы Лободы подчеркнули поплывшую фигуру

Украинская певица Светлана Лобода , вернувшаяся на сцену вскоре после родов, выступила на музыкально фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Артистка вышла на сцену в довольно скромном образе, который, впрочем, не нашел теплых отзывов со стороны интернет-сообщества.

На днях в Санкт-Петербурге завершился десятый юбилейный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Почётными гостями на торжественном мероприятии стали как российские, так и зарубежные звёзды. Среди приглашенных артистов была также и украинская певица Светлана Лобода.

Артистка вышла на сцену в довольно скромном образе, состоящем из обтягивающих брюк со змеиным принтом черно-желтого цвета и удлиненного свободного жакета, выполненного в той же цветовой гамме. Завершили образ блондинки ажурный черный топ с глубокой линией декольте и полуботинки на высоком каблуке. Но как известно, интернет-критики порой бывают излишне внимательны к мелочам и деталям. Так, например, из всего облика Лободы больше всего нареканий вызвали именно брюки, которые по мнению некоторых модников выглядели «нелепо» на слегка пополневшей после родов Светлане.

«Убожеский наряд! Что за брюки а-ля змея?!» «Миксер мне в глаза! Это что за штаны?» «Такие бедра надо прятать, а не обтягивать!» «Штанишки напоминают колбасу перетянутую» «Вирус „Бузова“, наверное, передается воздушно-капельным путем. То Рева ерунду какую-то запел без музыки и слов, то Лобода оделась в ее стиле» «Теперь понятно кто спер костюмы у Киркорова» «Просто грандиозный провал! Ноги, как колонны! А жуткие штаны это только подчеркнули»

Напомним, что сама Лобода обычно не реагирует на замечания в сети интернет. Женщина продолжает одеваться так, как считает нужным, не оборачиваясь на мнение посторонних. Кроме того, если верить ее недавнему заявлению, то певица и вовсе намерена уделять публике меньше времени, посвящая себя в основном семье и детям.