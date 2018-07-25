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Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке
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Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке 

Журнал ОК! 1 час назад
Совсем недавно певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко обрадовали поклонников тем, что впервые вышли в свет как пара, таким образом окончательно развеяв все сомнения. А теперь и того больше: они решили пожениться!
Об этом влюбленные объявили сами посредством Инстаграм. В комментарии к фотографии, которую Влад опубликовал на своей странице, он адресовал Регине вопрос со множеством вопросительных знаков: «Согласна?».
В аккаунте телеведущей появился тот же снимок, на котором она и ее любимый позируют со счастливыми улыбками, и ответ: «Согласна!». Также Регина выложила еще один романтичный кадр — с поцелуем.
На нем отлично видно, насколько роскошно это сверкающее на солнце кольцо!
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Отметим также, что уже долгое время в кругах шоу-бизнеса ходит слух о том, что Регина ждет ребенка. Если это правда — а это, скорее всего, правда, — то для обоих это будет первенец. А вот брак для Топалова будет второй.
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Женский форум
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