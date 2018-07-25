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Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото
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Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
У Анны остались сын и дочка
Высокая трава, кусты и маленькая тропинка. Сюда специально не пойдёшь. Но именно здесь случайные прохожие нашли тело 42-летней ярославны Анны Даниловой, которую родственники, полиция и волонтёры искали несколько дней. Мы побывали на месте преступления, и у нас до сих пор мороз по коже…
Примятая трава в лесополосе на Автозаводской. Рядом — использованные бахилы и одноразовые перчатки в крови. А ещё дактоплёнка (с помощью неё снимают отпечатки пальцев). Здесь следователи осматривали изрезанное ножом тело несчастной Анны.
Перчатки в крови
Рядом небольшая стоянка. Мы подходим к сторожу.
— Сегодня утром тут было очень много полицейских. Спрашивали меня, не слышал ли я драки или криков. А я чего? Я только в половину девятого утра заступил. Ничего не знаю, — отмахнулся от нас сторож.
Здесь нашли тело Анны Даниловой
Знакомые Анны рассказали нам: то, что сейчас все видят на фото — это лишь малая часть Аниной красоты. Раньше она выглядела ещё более эффектно: у неё была копна кудрявых волос, точёная фигура и безмерное желание жить и добиваться своих целей. Она очень много времени посвящала своей работе: Анна занималась реабилитационным массажем, помогала людям восстановиться после травм. Потом, когда вышла замуж за священника, стала выглядеть скромнее. И, как говорят друзья, взгляд как будто потух. Оказалось, что у Анны были очень напряжённые отношения с мужем. А позже — тяжёлый развод. От которого она, по словам мамы, так и не оправилась.
Мама Анны Ольга Валентиновна сейчас убита горем. Бывший муж Анны Михаил тоже знает о её смерти.
Следователи собрали все улики
— Я даже не могу предположить, кто мог это сделать. Не представляю, что детям буду говорить. Наверное, просто скажу, что мама уехала, — ответил нам Михаил.
Кстати, соседи Анны говорят: за день до её исчезновения они слышали громкие крики из её квартиры. Анна на повышенных тонах выясняла отношения с каким-то мужчиной.
Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Вышла из дома в магазин и не вернулась. Её искали всем городом. Тело Анны обнаружили сегодня утром на улице Автозаводская.
— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
У женщины остались двое маленьких детей.
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