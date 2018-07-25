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Подросток утонул в пруду в Волосовском районе Ленобласти
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Подросток утонул в пруду в Волосовском районе Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Недалеко от поселка Молосковицы, из оросительного пруда спасатели достали тело мальчика. Свидетелем происшествия стал брат погибшего.
О гибели подростка сообщает Online47. Вечером 24 июля на пульт МЧС поступило сообщение о том, что на пруду нырнул ребенок, и не вынырнул обратно. В половине двенадцатого ночи тело было обнаружено.
Младший брат погибшего рассказал о том, что они кидали бутылку в воду, а затем ныряли за ней. В очередной раз старший не вынырнул. Сообщается о том, что братья поехали на водоем вечером на мопеде.
Для выяснения причин гибели подростка, будет проводиться судебная медицинская экспертиза.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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