Подросток утонул в пруду в Волосовском районе Ленобласти

Недалеко от поселка Молосковицы, из оросительного пруда спасатели достали тело мальчика. Свидетелем происшествия стал брат погибшего.

О гибели подростка сообщает Online47. Вечером 24 июля на пульт МЧС поступило сообщение о том, что на пруду нырнул ребенок, и не вынырнул обратно. В половине двенадцатого ночи тело было обнаружено.

Младший брат погибшего рассказал о том, что они кидали бутылку в воду, а затем ныряли за ней. В очередной раз старший не вынырнул. Сообщается о том, что братья поехали на водоем вечером на мопеде.

Для выяснения причин гибели подростка, будет проводиться судебная медицинская экспертиза.