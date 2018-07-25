Ещё
AFP: чилийские ученые создали экологичные пластиковые пакеты, которые растворяются в воде
Далее:
Читайте также:
Ещё

AFP: чилийские ученые создали экологичные пластиковые пакеты, которые растворяются в воде 

ТАСС 1 час назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Два инженера-химика в Чили разработали технологию производства экологически безопасных пластиковых пакетов, растворимых в холодной воде. Об этом сообщило агентство AFP.
В основе технологического процесса лежит замена нефтепродуктов, используемых при традиционном методе производства пакетов, обычным известняком. Открытие, по словам его авторов, стало неожиданностью для них самих: изначально они работали над созданием биоразлагаемой бытовой химии, в процессе чего случайно получили химическую формулу на основе поливинилового спирта (ПВС), растворимого в воде.
"Главное отличие нашего продукта от обычного пакета в том, что наш можно утилизировать за пять минут, хоть в кастрюле, хоть в стиральной машине", — отметил один из изобретателей. В подтверждение слов о безвредности изобретения его авторы проекта выпили на презентации несколько стаканов воды, предварительно растворив в них пакеты.
"В качестве сырья для нашей продукции используется ПВС и другие компоненты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов [США]", — сообщил один из участников проекта.
Компания-производитель уже задумывается над расширением ассортимента выпускаемой продукции, поскольку химическая формула на основе известняка, по словам специалистов, может быть использована при производстве не только пакетов, но и любого другого вида товаров из пластика.
В начале июня Палата депутатов парламента Чили единогласно одобрила в окончательном чтении законопроект, который запрещает супермаркетам бесплатно выдавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты.
Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распространенных, но и самых стойких видов мусора — в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно этот мусор влияет на морскую фауну.
ТАСС: последние новости
Коллега Исакова назвала причину смерти актера В Роскачестве рассказали, какие напитки лучше всего пить в жару В Татарстане выпустили роман Гузелей Яхиной "Дети мои" шрифтом для слабовидящих
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение