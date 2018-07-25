AFP: чилийские ученые создали экологичные пластиковые пакеты, которые растворяются в воде

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. / ТАСС /. Два инженера-химика в Чили разработали технологию производства экологически безопасных пластиковых пакетов, растворимых в холодной воде. Об этом сообщило агентство AFP.

В основе технологического процесса лежит замена нефтепродуктов, используемых при традиционном методе производства пакетов, обычным известняком. Открытие, по словам его авторов, стало неожиданностью для них самих: изначально они работали над созданием биоразлагаемой бытовой химии, в процессе чего случайно получили химическую формулу на основе поливинилового спирта (ПВС), растворимого в воде.

"Главное отличие нашего продукта от обычного пакета в том, что наш можно утилизировать за пять минут, хоть в кастрюле, хоть в стиральной машине", — отметил один из изобретателей. В подтверждение слов о безвредности изобретения его авторы проекта выпили на презентации несколько стаканов воды, предварительно растворив в них пакеты.

"В качестве сырья для нашей продукции используется ПВС и другие компоненты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов [США]", — сообщил один из участников проекта.

Компания-производитель уже задумывается над расширением ассортимента выпускаемой продукции, поскольку химическая формула на основе известняка, по словам специалистов, может быть использована при производстве не только пакетов, но и любого другого вида товаров из пластика.

В начале июня Палата депутатов парламента Чили единогласно одобрила в окончательном чтении законопроект, который запрещает супермаркетам бесплатно выдавать покупателям одноразовые полиэтиленовые пакеты.

Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распространенных, но и самых стойких видов мусора — в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно этот мусор влияет на морскую фауну.