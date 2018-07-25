Как в Омской области развивают туризм для тех, кому за 60 

Ноги в рукиЦентр развития туризма «Увлечен и Я» выигрывает конкурс уже третий раз подряд. В прошлом году авторы организовали для пожилых омичей всеобуч по основам экскурсионного дела, краеведения. Провели два десятка мастер-классов и организовали курсы ораторского мастерства. В прошлом году пенсионеров погружали в молодежную среду, знакомили с воркаутом и стрит-артом, с театром нового поколения. В этом году организаторы организуют двенадцать экскурсий для тех, кому за шестьдесят, по самым разным маршрутам, в том числе и сплав по реке. Специалисты полагают, что пожилые люди вполне способны познакомить других с туристическими возможностями региона. — Они мудры, имеют богатейший жизненный опыт и желание не останавливаться на достигнутом. Многие очень быстро осваивают социальные сети, находят друзей и единомышленников. Так что их участие в общем деле продвижения туристических возможностей региона неоценимо, — сообщила «РГ» разработчик проекта «Амбассадоры активного долголетия» Анна Миронова. — Последний раз я сплавлялся по реке полвека назад. А сейчас вновь появилась такая возможность. И я решил вспомнить молодость, — отмечает участник проекта Владимир Ковалев. — Уже предвкушаю, насколько это будет интересно. Помочь пожилым людям, живущим в глубинке, решили общественники Любинского района. — Если жители районных центров имеют доступ к местным достопримечательностям, то отдаленные деревни остаются за бортом, — поясняет руководитель проекта «Золотой турист» Ирина Бурлакова. — Мы решили устранить эту несправедливость. Выиграли грант и заключили соглашение с транспортной компанией. Теперь будем возить селян на экскурсии в знаменитый Ачаирский монастырь, покажем им памятники архитектуры, исторические места, дендропарки, природоохранные зоны, реки и озера. Сопровождать путешественников будет кинооператор, который снимет фильм. Его намереваются показать жителям отдаленных деревень, которые по разным причинам не смогут принять участие в экскурсиях. Чтобы спину не надорватьБлаготворительный фонд «Обнимая небо» победил в конкурсе уже второй раз. В прошлом году на средства гранта были организованы бесплатные семинары, на которых специалисты Европейского центра долгосрочной опеки делились современными наработками по уходу за паллиативными больными. И даже не предполагали, что в Омске столько неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. — На семинары пришло вдвое больше слушателей, чем мы рассчитывали, — более ста человек. Среди них очень много людей пожилого возраста, — сообщила руководитель проекта Наталья Карпетченко. — Поэтому мы решили продолжить работу и провести образовательный всеобуч для родственников паллиативных больных. Дело в том, что многие из них, сталкиваясь с необходимостью ухода за лежачими людьми, не имеют представления о том, как это делать. Последний раз я сплавлялся по реке полвека назад. А сейчас вновь появилась такая возможность. Практика показывает, что из-за отсутствия знаний, у людей, постоянно находящихся рядом с больным, развивается синдром эмоционального выгорания, опускаются руки. Они могут накричать на беспомощного человека. Переворачивая или поднимая его, повредить собственную спину. Цель проекта — помочь слушателям научиться доброжелательному и корректному уходу за больным и не навредить при этом себе. С участниками бесплатных курсов, которые продлятся в течение года, будет работать тренер по перемещению лежачих пациентов с использованием специальной технологии. В регионе ею владеет всего один специалист, но омичам удалось уговорить его принять участие в проекте. Весь процесс будет снят на видео. — Мы хотим, чтобы методиками ухода за больными людьми могли овладеть не только слушатели курсов. Поэтому выставим видео на нашем сайте. И тогда каждый, кто сюда зайдет, сможет, в случае необходимости, самостоятельно освоить эту науку, — поясняет Наталья Карпетченко. Бесплатную медицинскую школу планируют открыть и в Муромцевском районе. Здесь пожилых селян обучать уходу за больными, перенесшими инсульт. Известно, что своевременная помощь, грамотная реабилитация помогает им быстрее и полнее восстанавливаться. И если рядом будет компетентный помощник, шансы выздороветь у селян значительно возрастут. Здоровье на грядках73 тысячи рублей получат авторы проекта «Социальная теплица». Идея возникла при посещении сельского интерната в Исилькульском районе, где пожилые люди, всю жизнь посвятившие труду на земле, на подоконниках выращивали рассаду. Администрация учреждения была от такой инициативы не в восторге. К счастью, выход удалось найти. — Мы решили помочь обитателям интерната, построив для них теплицу. К счастью, рядом нашлась подходящая площадка. Многие пожилые люди уже горят желанием засучить рукава. Ведь уход за растениями — это не только трудотерапия, но и способ вырастить для своей же кухни экологически чистые овощи и фрукты, — поясняет руководитель проекта Иван Бурлачко. КстатиБлаготворительный фонд паллиативной помощи «Обнимая небо» ищет волонтеров для общения с тяжелобольными пациентам, испытывающими дефицит общения. — Мы предлагаем горожанам приходить и читать свежие газеты, общаться с пациентами на любые интересные темы, — поясняет «РГ» руководитель фонда Наташа Карпетченко. — Это так просто, но именно этого не хватает нашим подопечным, многие из которых имеют проблемы со зрением. КонтактыБлаготворительный фонд «Обнимая небо»:тел. (3812) 48-46-25. Школа ухода Муромцевского района:тел. (38158) 2-19-27. Центр развития туризма «Увлечен и Я»:тел. (3812) 34-73-80. Центр социального обслуживания населения Любинского района:тел. (38175) 2-30-46. Исилькульская социальная теплица «Зеленый уголок»тел. (38173) 2-00-48. А как у соседей?— Ох, Наташа, некогда мне сейчас с тобой говорить — надо детей накормить, огород полить, мы же сейчас на даче в Абрашино, — отвечает мне Наталья Берязева. "Супер бабушка", «мировая», «лучшая», «активная» — это все про нее, про Наталью Берязеву. Бабушку, которую многие знают под никами «crazybabooshka» и «Мадам Интернет», ведет аж четыре блога. — В офисе я не сижу. Но сейчас и молодые люди предпочитают работать удаленно. Я веду блоги, пишу книги, провожу мастер-классы. Планирую свою работу так, чтобы не мешала главному делу жизни, — воспитанию внучек и помощи дочери и сыну и их друзьям, — поясняет Наталья. — Придумываю для детей различные познавательные игры, учу их языкам, мы вместе путешествуем, ходим в театры, музеи, рисуем, лепим пироги, сочиняем стихи. То, что я не успела дать своим детям, сейчас с радостью передаю внукам. Я вижу результаты, и меня это очень радует. Бабушка — это терпение, терпение и еще раз терпение. В сегодняшнем мире у родителей часто нет времени объяснять элементарные вещи, им проще дать детям девайс. А я не ленюсь отвечать на тысячу вопросов маленьких «почемучек». Это очень важно — простое человеческое общение. Наталья признается, что никогда не задумывалась над тем, какие качества воспитывает в своих детях и внуках. Она учит их любви и благодарности. Об этом и ее детские сказки, в них она простым и доступным языком объясняет ребятишкам, как устроен мир. Есть у нее сказка про Благодаринку, злую Трольку, которая питается негативом, про маленькую девочку Первую любовь и так далее. — Я учу детей прежде всего любви. Раньше я про себя говорила «Добавляю сказку в жизнь». Наверное, сейчас пришло время отдавать, — рассуждает Наталья. Наталья Решетникова, Новосибирск