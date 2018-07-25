Бывший возлюбленный-миллиардер жены Эмина откупился от нее бриллиантами 

Последние два года Эмин Агаларов встречался с моделью Аленой Гавриловой. Недавно влюбленные устроили пышную свадьбу, которой повеселились многие звезды шоу-бизнеса. Для влиятельного бизнесмена и артиста этот брак стал вторым. Ранее он девять лет прожил в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Однако даже появление детей не укрепило их союз и они расстались.
Оказалось, что и у Алены было несколько романов. Девушка родилась в Саранске. Уже в юном возрасте красавица сводила с ума мужчин. Ходили слухи, что из-за нее не могли обрести покой сыновья губернатора Николая Меркушкина. Они долго соперничали, пока их отец не отправил девушку на конкурс красоты в Москву. 17-летняя «Мисс Мордовия» не смогла победить в конкурсе и стать «Мисс Россия-2004», но ею заинтересовался один из спонсоров — магнат Рустам Тарико. Тогда он только собирался разводиться с Татьяной Осиповой, подарившей ему двух дочерей. В 2007 году Алена родила миллиардеру сына Рустама. Возлюбленный баловал модель и не жалел на нее денег, но потом увлекся другой красавицей «Мисс Россией-2009» Софьей Рудьевой. Он нашел необычный способ расстаться с Гавриловой.
Рустам Тарико / фото: globallook.com больше по теме
Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой ради приемной дочериИзвестный певец некоторое время назад развелся с женой Лейлой Алиевой. Однако на днях Эмин Агаларов вместе с ней отпраздновал день рождения приемной дочери Лейлы Амины. Он опубликовал видео с роскошного праздника. Восемь лет назад девушку задержали в столичном аэропорту. В ее сумочке были найдены незадекларированные драгоценности — четыре коробки с бриллиантами. Алена не знала, как к ней в сумочку попали драгоценности. Девушка сильно перенервничала, но уголовного дела удалось избежать. Тарико спас ее, объяснив правоохранительным органам, что бриллианты — этого его прощальный подарок. Модели пришлось ему подыграть, так как иначе она оказалась бы в СИЗО. Так миллиардер откупился от своей спутницы. Теперь же она счастлива с Эмином. По некоторым данным, она уже ждет от него ребенка сообщает EG.ru.