«Согласна»: беременная Тодоренко показала шикарное помолвочное кольцо и поцелуи с будущим мужем Топаловым

Пока в Сети обсуждают беременность Регины, пара Тодоренко и Топалова продолжает удивлять поклонников. Несколько часов назад в Insragram Влада появилась фотография с возлюбленной, на безымянном пальце которой красовалось шикарное помолвочное кольцо. «Согласна?», — уточнил под публикацией певец.

Регина не растерялась и в ответ выложила трогательное фото, где целует будущего мужа. «Согласна», — подписала кадр телеведущая.

Фолловеры сразу же принялись поздравлять жениха и невесту: «Ну наконец-то, ура», «действительно ура», «ну все, скоро свадьба, дети», «вот это новость», — комментируют помолвку пары в Сети.

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Фото:Instagram