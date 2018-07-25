Ещё
«Согласна»: беременная Тодоренко показала шикарное помолвочное кольцо и поцелуи с будущим мужем Топаловым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Согласна»: беременная Тодоренко показала шикарное помолвочное кольцо и поцелуи с будущим мужем Топаловым 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя телеведущая Регина Тодоренко выходит замуж на Влада Топалова.
Пока в Сети обсуждают беременность Регины, пара Тодоренко и Топалова продолжает удивлять поклонников. Несколько часов назад в Insragram Влада появилась фотография с возлюбленной, на безымянном пальце которой красовалось шикарное помолвочное кольцо. «Согласна?», — уточнил под публикацией певец.
Регина не растерялась и в ответ выложила трогательное фото, где целует будущего мужа. «Согласна», — подписала кадр телеведущая.
Фолловеры сразу же принялись поздравлять жениха и невесту: «Ну наконец-то, ура», «действительно ура», «ну все, скоро свадьба, дети», «вот это новость», — комментируют помолвку пары в Сети.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Глубокие декольте, дерзкие мини и прозрачные платья: самые откровенные наряды звезд во время беременности Новая Памела Андерсон! 22-летняя модель не боится намочить свои мягкие сокровища в лучших традициях «Спасателей Малибу» Звезда Первого канала Светлана Абрамова раскрыла необычное имя новорожденной дочери
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение