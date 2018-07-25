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Поговорим на эсперанто
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Поговорим на эсперанто 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
26 июля весь мир отмечает День эсперанто — искусственного языка, созданного польским окулистом Людвиком Заменгофом.
О необходимости языка, который помог бы представителям разных народов общаться друг с другом, Заменгоф задумывался еще в детстве. И начал работать над этой идеей уже в отрочестве.
— Поначалу он хотел вернуть в обращение латынь или древнегреческий, — рассказывает историк Мария Лапшина. — Но со временем от этой идеи отказался и к 1887 году разработал язык на основе латинского.
В эсперанто, названном по псевдониму Заменгофа, 28 букв — 23 согласных и 5 гласных.
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