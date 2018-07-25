Суздаль — город, где поет душа

Суздаль манил меня давно. Тревожило только, насколько разные отзывы оставляют о нем люди. Вот только несколько мнений из соцсетей:

Александр, 37 лет:

На аттракцион «Путешествие в русскую старину» — вот на что похож Суздаль. Не на само путешествие туда, а именно на аттракцион. Уж очень он пряничный! Прямо приторно становится от всех этих наивных красивостей на потребу.

Ирина, 29 лет:

Сказать, что мне Суздаль понравился — ничего не сказать. Мне он безумно понравился, я буквально влюбилась в этот город! Он такой самобытный, небольшой, красивый. Там тихо. И пахнет стариной. В воздухе висит какая-то нега и неспешность.

Михаил, 31 год:

Фантастически прекрасным город становится ночью, когда он абсолютно пустынен и подсвечен уютными фонариками сквозь листву. Бродишь по всей этой красоте, и понимаешь, что вот она — настоящая сказочная красавица, сбрасывающая на ночь туристическую мишуру, как жабью кожу.

В целом, побывав в Суздале, нельзя не отметить, что он не дал себя превратить в «туристический фаст-фуд». Некоторая лубочность в нем есть, но только если движешься в толпе по натоптанным экскурсантами тропам. Это, если можно так выразиться, защитная реакция прелестного живого города против жадных, ищущих именно лубка глаз.

Кремль: встреча веков и стилей зодчества

Суздаль выстроен на берегах реки Каменки, притока Нерли. Он старше Москвы: первое письменное упоминание о нем относится к 999 году. Хотя официально годом основания все же считается 1024 год, когда запись о нем появляется в летописях. В августе 2018 года город Суздаль отметит свой 994-й день рождения.

Исторический центр Суздаля — всего девять квадратных километров. Можно исходить его пешком вдоль и поперек. И на каждом шагу встретятся музеи, древние монастырские стены и церкви, архитектурные памятники и внезапно открывающиеся виды — как подарок города лично тебе.

Начать прогулку стоит с Кремля. Когда-то Кремль был мощной крепостью, с кольцом земляных валов, на которых возвышались бревенчатые стены и башни. Он был построен в XI—XII вв. Внутри Кремля помещались городской собор, жилища князя и епископа. А еще там жила дружина князя, княжья свита и ближайшее окружение епископа.

Деревянные постройки Кремля сгорели во время пожара в 1719 году. От кремлевского комплекса укреплений остались земляные рвы и валы, поросшие травой, по которым сейчас гуляют туристы и на которых сидят подростки с мольбертами, поскольку виды оттуда открываются потрясающие! Но главный интерес представляют ансамбль архиерейского двора с собором Рождества Богородицы и церкви, относящиеся к комплексу Кремля.

Каменные Архиерейские палаты внутри Кремля начинали строиться в XV веке, а потом многократно перестраивались вплоть до XVIII века. Сейчас они выглядят как целый комплекс построек. Приковывает взгляд собор Рождества Богородицы — древнейшее здание Суздаля. Собор этот уникален тем, что, многократно перестроенный, он совмещает нижнюю часть, построенную в XIII веке, с верхней XVI века, причем внутри сохранились росписи разных столетий.

Каменные Успенская, Никольская и Христорождественская церкви завершают исторически сохранившийся архитектурный ансамбль Кремля. Еще один небольшой храм, стоящий на территории Кремля — деревянный Никольский (1766 г.) — был перенесен сюда в 1961 году из села Глотово Юрьев-Польского района, как образец деревянного зодчества.

Успенская же церковь построена в редком в здешних местах архитектурном стиле московского барокко. Раньше она была деревянной, но после пожара в XVII веке была восстановлена в камне, а в XVIII в верхней своей части перестроена, поэтому ее низ и верх имеют очертания, характерные для разных эпох.

Никольская церковь также построена взамен своей сгоревшей предшественницы в 1720—1739 годах. Это одноглавый храм с колокольней и соединяющей их трапезной. Гладкие стены основного объема-четверика просто и изящно украшены резными узорами. Это так называемая «летняя» церковь, имеющая парную «зимнюю»: маленькую церковь Рождества Христова (1775 год). Та и вовсе имеет самую скромную форму, напоминающую прямоугольный сруб с двускатной кровлей. Никольская и Христорождественская церковь вместе фигурируют в качестве декораций в популярном некогда фильме «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным в главной роли.

Чемпион по количеству храмов и монастырей

Суздаль — это город церквей и монастырей. Одних церквей тут более трех десятков. Куда ни глянешь — везде блестят подсвеченные солнцем купола — серебряные, голубые, золотые. Так что гулять по историческому центру Суздаля и не видеть в каждый момент времени какого-нибудь храма почти невозможно. Нигде в мире на каждого жителя города не приходится столько церквей, сколько в маленьком Суздале.

Недалеко от Кремля виднеется Входо-Иерусалимская церковь, а за ней Пятницкая и Ильинская церкви, все три XVIII века. Одними из самых красивых в городе считаются храмы Святого Антипия и Святого Лазаря, стоящие недалеко от Гостиного двора. Они являются «зимней» и «летней» церквями.

Церковь Святого Лазаря — настоящее чудо белокаменного зодчества. Она построена в 1667 году на месте ее сгоревшей деревянной предшественницы. Это первая из суздальских пятиглавых церквей, построенная на пяти световых барабанах, поэтому внутри нее много теплого света. Белокаменные стены, золотой блеск крестов, множество подковообразных кокошников и пояс изразцов на широком карнизе снаружи создают ощущение пышности и величавости.

Церковь святого Антипия построена позже и дополняет весь ансамбль своей удивительной красоты колокольней. Ее верхний высокий восьмерик, стоящий на четырёхгранном основании, увенчан изящным вогнутым шатром с тремя рядами маленьких окошек. А фасады оформлены в нескольких цветах. Колокольня такая красивая и самобытная, что на нее нельзя не залюбоваться!

Монастыри в Суздале — важная часть городской духовной жизни. Это чувствуется, хоть и не очень явно — надо приглядеться. Правда, Спасо-Евфимиев мужской монастырь сейчас не действует. Он используется как большой музейный комплекс и в нем расположен, в частности, музей наивного искусства, который просто создан для того, чтобы после возвышенного любования церквями хохотать там до упаду — в качестве психологической разгрузки.

Прекрасная панорама на Покровский монастырь и Покровскую слободу открывается с высокого берега реки Каменки у стен Спасо-Евфимиева монастыря. Монастырь был основан в 1364 году на низком берегу реки и сейчас является действующим женским монастырем. Его церкви и кельи обнесены каменной стеной с девятью башнями. Он знаменит тем, что в разное время фактически являлся местом ссылки многих знатных особ.

А еще в Суздале есть Ризоположенский и Васильевский монастыри, а также самый древний из сохранившихся в городе Александровский монастырь. Все три монастыря за последние 15-20 лет возвращены Русской православной церкви и в них восстанавливается та духовная жизнь, которой они жили многие века до революции.

Медовуха с травами и другие радости Гостиного двора

В центре города на берегу Каменки расположен Гостиный двор с торговыми рядами. Строительство двора относят к 1806-1811 годам. Внутри торговых рядов размещены магазинчики и рестораны, а вдоль него и прямо на улицах до самого Кремля расположились торговцы сувенирами, предметами старины и всяческими произведениями народных промыслов. Идет довольно бойкая торговля. Во всяком случае, туристы увлеченно рассматривают товар, восхищаясь и расспрашивая о нем продавцов. Чего тут только нет! Деревянная резьба, лоскутные одеяла и скатерти, авторские куклы, вышивка, береста, бижутерия, шкатулки…

В здании Гостиного двора кроме разнокалиберных магазинчиков, есть и дегустационный зал, где можно попробовать самой разной медовухи, как алкогольной, так и безалкогольной, с разными специями и травами. Безалкогольная, к сожалению, не так вкусна, как алкогольная, к тому же пахнет уксусом. Медовуху в Суздале продают на каждом углу, и в бутылках, и в розлив. В каждом кафе и ресторане ее несколько видов, и непременно авторская медовуха от шефа.

Пробовать этот действительно отменный русский напиток надо аккуратно. Алкогольная медовуха пьется как лимонад — вкусно и совсем не чувствуется градус. Однако потом, когда пора встать и идти, оказывается, что ноги-то не слушаются, хотя головой вроде бы трезв.

В целом, побывав в Суздале, нельзя не отметить, что он не дал себя превратить в «туристический фаст-фуд». Некоторая лубочность в нем есть, но только если движешься в толпе по натоптанным экскурсантами тропам. Это, если можно так выразиться, защитная реакция прелестного живого города против жадных, ищущих именно лубка глаз.

Те, кто ищут другого, находят в нем и неброское очарование, и тайны, и духовность. Тут можно ощутить прелесть русской провинции, прикоснуться к святыням, окунуться в прошлое и убедиться, насколько правы те, кто рассказывает о красоте и несуетности этого места.

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