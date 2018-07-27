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Суд оставил юную фигурантку дела «Нового величия» Павликову в СИЗО
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Суд оставил юную фигурантку дела «Нового величия» Павликову в СИЗО 

Ридус 2 часа назад
Фото: Wonderzine
Московский городской суд рассмотрел апелляцию и оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову, которая вместе с пятью другими молодыми людьми обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Приговор вызвал заметный общественный резонанс.
«Обвиняемая участвовала в заседании по видеосвязи из изолятора и заявляла суду, что в СИЗО у нее серьезно обострились проблемы со здоровьем. В итоге судья сократила срок ареста на месяц, но все же оставила госпожу Павликову под стражей», — сообщает «Коммерсант».
Ранее Дорогомиловский районный суд продлил Павликовой арест до 13 сентября. За смягчение меры пресечения для Анны и другой обвиняемой, 20-летней Марии Дубовик, выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения дела. На момент задержания Павликовой было всего 17 лет.
Мать Павликовой заявила журналистам о том, что у ее дочери на фоне стресса случился гормональный сбой и воспаление внутренних органов с угрозой потери способности иметь детей. Также обвиняемая жаловалась, что в изоляторе ей не оказывается необходимая медицинская помощь. Реагируя на эти заявления, гособвинитель на суде заявил, что у Анны нет заболеваний из списка, который дает право избежать содержания в СИЗО.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как не сесть в тюрьму за посты в соцсетях.
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