Суд оставил юную фигурантку дела «Нового величия» Павликову в СИЗО

Московский городской суд рассмотрел апелляцию и оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову, которая вместе с пятью другими молодыми людьми обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Приговор вызвал заметный общественный резонанс.

«Обвиняемая участвовала в заседании по видеосвязи из изолятора и заявляла суду, что в СИЗО у нее серьезно обострились проблемы со здоровьем. В итоге судья сократила срок ареста на месяц, но все же оставила госпожу Павликову под стражей», — сообщает «Коммерсант».

Ранее Дорогомиловский районный суд продлил Павликовой арест до 13 сентября. За смягчение меры пресечения для Анны и другой обвиняемой, 20-летней Марии Дубовик, выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова , а группа депутатов Госдумы направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения дела. На момент задержания Павликовой было всего 17 лет.

Мать Павликовой заявила журналистам о том, что у ее дочери на фоне стресса случился гормональный сбой и воспаление внутренних органов с угрозой потери способности иметь детей. Также обвиняемая жаловалась, что в изоляторе ей не оказывается необходимая медицинская помощь. Реагируя на эти заявления, гособвинитель на суде заявил, что у Анны нет заболеваний из списка, который дает право избежать содержания в СИЗО.