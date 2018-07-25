Что делать, если бросила девушка? 8 самых вредных советов (не делайте так!)

Ты стал ждать дождь, потому что он прячет слезы? В плейлисте на повторе «Ты ушла» Насти Каменских ? Вопрошаешь гугл, что делать, если бросила девушка? Тогда мы спешим тебе на помощь.

Кадр из фильма «Перевозчик»

Если ты старательно следовал нашим советам, как избавиться от девушки, или просто ты Овен, а она — Водолей, то итог для нас ясен. Какой бы ни была причина вашего расставания, если инициатор этого не ты, то сразу после возникает предсказуемое желание вернуть любимую, во что бы ни стало.

И если вариант «отпустить, успокоиться и двигаться дальше» тебе кажется совершенно неприемлемым, то, пожалуйста, вот еще восемь.

Предупреждаем сразу: они очень вредные и стопроцентно не работают!

1. Дави на жалость

Девушки очень чувствительны, и этим нужно пользоваться. Растопи ее ледяное сердце своими просьбами/взываниями/мольбами и душераздирающими откровениями, двигаясь в геометрической прогрессии.

В качестве убийственного средства — прибегни к шантажу. «Если ты не вернешься, то я…» — и вставляй самое эффектное. Что угодно, кроме «оставлю тебя в покое».

2. Подари ей вооот такого медведя. Два.

А может быть, она ушла потому, что ты ее недолюбил? Всего чуть-чуть, граммов на четыреста. Что ж, тогда настало самое время компенсировать свою невнимательность.

Делать широкие жесты лучше всего по давно существующему и проверенному поколениями списку: миллион роз, плюшевый медведь в полкомнаты и айфон последней модели (на всякий случай, лучше подделку).

3. Впади в тоску. Как в фильме

Наверняка тебе хотя бы раз доводилось видеть фильм, в котором главный герой тосковал по возлюбленной, так что ты, конечно, уже знаешь, как правильно это делать.

Перестань бриться, еще лучше — мыться. Для того, чтобы никто не сомневался в масштабах катастрофы, прекрати встречаться с друзьями и брось работу. Проверено на примере тысячи романтических мелодрам — к тридцатой или сороковой минуте твоя жизнь должна резко начать изменяться к лучшему.

4. Обратись к группе поддержки

«Он такой хороший, а твои часики тикают» — эта волшебная фраза конечно же способна переубедить любую девушку, особенно если сначала ее произнесет мама, затем подруга, а после и все твои друзья.

Поэтому не стесняйся просить помочь вернуть любимую своих знакомых и родных. Во-первых, со стороны оно всегда виднее, во-вторых, твои аргументы уже исчерпаны в первом пункте, а в-третьих, такого напора она точно не выдержит.

5. Докажи ей, что она не права

Если первая часть наших великолепных методов поведения в ситуации, когда тебя бросила девушка, не работают — пора переходить к более радикальным средствам.

Включи мужика — будь сильным, жестким, грубым. Напугай ее одиночеством и котами, объясни, что именно ее поведение привело к разрыву, и, не скупясь в выражениях, отведи душу. Можешь считать, что успешно справился с задачей, если она заплачет.

6. Найди другую. Быстро!

Ревность — она и в Африке ревность, и у женщин, как ты знаешь, она бывает такой же большой, как и у мужчин. Воспользуйся этим! Не теряя времени, найди любимой максимально эффектную замену и пости совместные фото в соцсети.

На случай, если она от тебя отписалась — бомбардируй ее личными сообщениями. Вот увидишь: инстинкт устранения соперницы заставит ее вернуться к тебе.

7. Используй магию вуду

Введя запрос «Как вернуть девушку», ты получишь сотню предложений получить за недорого рабочую модель поведения от заслуженных возвращаторов или волшебную присыпку, которую нужно подмешать в еду/питье или ввести бывшей внутривенно.

Считаем этот метод самым надежным и действенным, потому что, в отличие от самоанализа и кропотливой работы над отношениями, магия и экспертные формулы требуют минимальных трудозатрат. Правда, придется заплатить, но мы надеемся, что у тебя еще остались деньги после покупки подарков для примирения.

8. Уйди в монастырь

Она — глупа. Как и все женщины. А ты неудачник — не достоин ее. И ведь уже не в первый раз, и всегда так. Начать новые отношения — так снова закончатся тем же самым.

Вывод? Плюнь на это все. Вместо того чтобы работать над собой и пытаться понять, что именно ты делал не так и какая черта твоего характера из раза в раз мешает тебе построить счастливые отношения, лучше начинай паковать вещи и — в монастырь. Женский, разумеется.