5 критериев успешной работы из дома

Работа из дома — отличная альтернатива для тех, кто не хочет сковывать себя корпоративными рамками. Многие работают более продуктивно, имея возможность в любой момент сходить в душ, сделать себе бутерброд или включить любимую музыку на полную громкость. Но несмотря на многие плюсы такой работы, существует масса проблем, которые снижают эффективность труда. И чтобы получать максимальную отдачу от такой работы, нужно придерживаться нескольких простых правил.

1. Ограничь отвлекающие факторы

Может показаться, что включенный телевизор никак не скажется на работе, но лучше работать без него. Голос за кадром легко может снизить производительность в разы, и ты потеряешь хватку, что скажется на твоём заработке. Пребывая в рабочей зоне, не позволяй себе отвлекаться на такие вещи, как социальные сети, телепередачи, кино и YouTube. Работа должна оставаться работой.

2. Рабочая одежда каждое утро

Можно сидеть в пижаме, а можно и в одних трусах, но на самом деле от одежды зависит твоё профессиональное мышление. Одевайся на работу соответственно, даже если твой офис находится в твоей же комнате. Дай понять миру и, в первую очередь, самой себе, что ты готова для бизнеса и дел. Это также даёт понять родственникам, которые живут с тобой, что ты работаешь, а не просто отдыхаешь дома. Они не будут прерывать тебя, ведь рабочая одежда говорит о том, что ты находишься в «рабочем режиме», и лучше тебя не трогать в это время.

3. Инвестируй в функционал своего «домашнего офиса»

Не стоит работать в детской комнате или чулане. Домашний офис должен быть свободен от игрушек, всевозможных развлекух или кухонных принадлежностей. Очисти комнату от всего ненужного, сделай её своим профессиональным пространством. Пусть каждая мелочь в ней напоминает тебе о твоём деле, которому ты посвящаешь жизнь. Пусть плакаты на стенах вдохновляют тебя на результат, визуализируй рабочий процесс — так ты будешь держать себя в тонусе.

4. Установи границы

Границы невероятно важны для женщин, которые работают из дома. Есть соблазн завалиться на кровать с парнем, либо позвать подруг. Но для результативного рабочего дня твои близкие должны знать: когда ты находишься в рабочей зоне, то тебя нельзя прерывать. Только в случае пожара или пробуждения древних морских чудовищ.

5. Выходи из дома

Работа на дому удобна, но в начале она может показаться настоящей изоляцией, жизнью отшельника. Раньше ты могла идти в офис, отрабатывать свои 8 часов, а потом возвращалась домой, где проводила остаток дня. Сейчас же есть вероятность, что всё время ты будешь торчать дома, и это убьёт тебя как личность. По этой причине следует убедиться в том, что ты не застряла в своей собственной квартире. Старайся чаще выходить на улицу, гулять и целенаправленно находить новые знакомства. Это будет полезно для твоего мышления, поможет развитию способности общения с новыми клиентами, а также поможет держать мысли в чистоте.

А что помогает тебе быстрее справляться с делами?