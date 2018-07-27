«Это же вредно!»: Ирина Шейк призналась, что принимает ванну три раза в день

Звездная красавица Ирина Шейк вновь сумела удивить своих поклонников. Модель откровенно рассказала о себе и своей жизни в интервью одному из заокеанских изданий. Оказывается, молодая женщина не только любит принимать ванну по три раза в день, но также с легкостью признает, что у нее есть целлюлит.

Недавно Ирина Шейк дала откровенное интервью одному из популярных британских изданий, в котором честно призналась, что не сидит на диетах и потребляет в пищу все, что хочется. Кроме того, возлюбленная Брэдли Купера сообщила, что далеко не идеальна и у нее на теле имеется целлюлит, а также 32-летняя модель, как и большинство женщин в мире, страдает от проблем с кожей и волосами. «Я обычный человек», — настойчиво повторяет во всех интервью Ирина. Звезда подиума называет себя домоседкой и уверяет, что ее реальная жизнь далека от гламура.

Но самым удивительным признанием Шейк стало откровение о ванных процедурах. Выяснилось, что молодая мать очаровательной дочери может по нескольку раз в день купаться. «Обожаю принимать ванну. Я человек, который может принимать ванну три раза в день», — рассказала супермодель. Поклонники звездной красавицы были слегка озадачены этим признанием и напомнили Ирине, что частые купания — это не всегда хорошо.

«Кожу же сдерешь так! Вредно много мыться» «По три раза?! Ну если больше нечем заняться…» «Это же вредно! Никакой защитный слой не устоит под таким натиском гигиены» «Утром, в обед и вечером? Круто, че» Стоит признать, в словах Ирины есть большая доля истины. Возможно, ее жизнь и впрямь далека от гламура. Достаточно лишь вспомнить множество фотографий модели, попавших в социальные сети благодаря репортерам, и становится очевидно, что Шейк предпочитает удобную одежду, редко пользуется косметикой и почти никогда не укладывает волосы самостоятельно.