Ирина Шейк назвала себя домоседом и призналась, что принимает ванну три раза в день

Нельзя сказать, что Ирина Шейк ведет закрытый образ жизни: она регулярно выходит в свет, активно пользуется соцсетями и не прячется от папарацци на улице. Тем не менее о том, какая она за кадром, известно не так много — о частной жизни она рассказывает редко. Но иногда она все же пускается в откровения и радует поклонников неожиданными признаниями в интервью. Так, британскому журналу Hello 32-летняя модель поведала о том, как она предпочитает отдыхать, какие блюда у нее в числе любимых и почему ей не нравится гламурный образ жизни.

Шейк призналась, что по-настоящему ей помогает расслабиться… ванна, причем принимать ее она может несколько раз в день.

Я обожаю принимать ванну. Я из тех людей, которые могут делать это по три раза в день. Я русская, поэтому люблю, чтобы там были свечи, российское телевидение, еда и много пузырьков… Нет ничего хуже того, когда после поездки или тяжелого рабочего дня вы оказываетесь в маленькой и некомфортной ванне,

— говорит она.

Рассказала звезда и о своей жизни с 43-летним возлюбленным Брэдли Купером . Несмотря на известность и карьеру обоих, модель настаивает на том, что они не ведут гламурный образ жизни, а себя она и вовсе называет домоседом.

Мне нравится смотреть телевизор и российские передачи, я люблю ходить в кино с друзьями и в суши-ресторан, а еще предпочитаю есть прямо в постели. Моя жизнь далеко не гламурна,

— заявила российская модель.

Разумеется, зашел разговор и о форме звезды — ее стройной и подтянутой фигурой восхищаются многие. Однако никакого секрета в этом нет. Главное, по словам Шейк, — баланс и гармония во всем. Она не сидит на диетах, любит русскую кухню и не пренебрегает службами доставки еды.

Диеты — это не про меня. Мне нравится наслаждаться жизнью. А когда я путешествую по Италии и Испании, я с удовольствием ем их национальные блюда. Все дело в балансе между едой и тренировками. Я не идеальна, у меня есть целлюлит и бывают проблемы с кожей и волосами. Я обычный человек,

— призналась Шейк.

Недавно, к слову, модель рассказала, что несколько лет назад столкнулась с насмешками из-за своей фигуры.

Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура — была грудь,

— вспоминала она.

Теперь же Шейк одна из самых востребованных, популярных, талантливых и ярких моделей во всем мире. А еще — прекрасная мама и любящая подруга.