Ещё
Капитальный ремонт проведут в поликлинике на Лобненской улице
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитальный ремонт проведут в поликлинике на Лобненской улице 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Капитальный ремонт проходит в поликлинике при ГКБ им. Вересаева на Лобненской улице. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северного округа.
— В поликлинике осуществляются ремонтные работы, в рамках которых предусмотрено обустройство трех входных групп. Их отделают керамической плиткой, установят металлические поручни. Регистратуру переделают — сделают просторный холл, заменят полы и произведут окраску стен и потолков, — сообщил сотрудник пресс-службы.
Напомним, поликлиника расположена по адресу улица Лобненская, дом 10. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Глава управы Юрий Фисенко встретился с жителями Дмитровского района Волонтеры приюта «Ласковый зверь» вблизи Дмитровского ищут семью для кошки Пенни О куклах-оберегах расскажут в досуговом клубе неподалеку от Дмитровского района
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение