Капитальный ремонт проведут в поликлинике на Лобненской улице

Капитальный ремонт проходит в поликлинике при ГКБ им. Вересаева на Лобненской улице. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северного округа.

— В поликлинике осуществляются ремонтные работы, в рамках которых предусмотрено обустройство трех входных групп. Их отделают керамической плиткой, установят металлические поручни. Регистратуру переделают — сделают просторный холл, заменят полы и произведут окраску стен и потолков, — сообщил сотрудник пресс-службы.

Напомним, поликлиника расположена по адресу улица Лобненская, дом 10. (мю)