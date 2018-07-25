Земфира Талгатовна Рамазанова 

Дата рождения: 26 августа 1976 года
Место рождения: Уфа Знак зодиака: Дева
Земфира родилась в семье интеллигентов с татаро-башкирскими корнями. Папа был учителем истории, мама работала в области медицины. Рамиль появился на свет раньше дочки на целых девять лет и на правах старшего брата всегда и во всем ей помогал. Девочку отдали в музыкальную школу за два года до поступления в общеобразовательную. Там она осваивала игру на фортепиано, сольфеджио и солировала в хоре. Свою первую песню Земфира написала, будучи первоклассницей, а благодарными слушателями были родители и брат. Девочка хорошо училась, очень любила играть в баскетбол, увлекалась творчеством различных рок-групп как западных, так и российских. Некоторые, в том числе Виктор Цой, оказали на нее большое влияние. Девушка также освоила гитару и пела на улицах города хиты самых известных групп.
Получив аттестат зрелости, Земфира окончила с красным дипломом отделение эстрадного вокала Училища искусств в Уфе. А пока училась, подрабатывала ресторанной певицей в местных заведениях под аккомпанемент своего однокурсника-саксофониста. Через некоторое время ей надоела подобная деятельность и она устроилась работать звукооператором в уфимской филиал «Европы плюс». Здесь она занималась записью рекламных джинглов и параллельно, в нерабочее время, своего первого демо-диска.
Примерно через год эти первые песни Земфиры услышал продюсер группы «Мумий Тролль» Леонид Бурлаков. И он решил помочь раскрутиться талантливой девушке. Именно при непосредственном участии Бурлакова и самого Ильи Лагутенко был записан и сведен первый альбом «Земфира». После чего, почти сразу композиции «СПИД», «Ракеты» и «Ариведерчи» начали звучать на радиостанциях. К моменту официального релиза альбома весной 1999 года певица уже была оглушительно популярна.
Далее последовали видеоклипы, участие в рок-фестивалях в качестве хэдлайнера, туры по стране с неизменными аншлагами. После выхода второго по счету альбома «Прости меня, моя любовь» (2000 г.), один из треков которого вошел в состав саундтреков культового фильма «Брат 2», Земфиру начинает тяготить ее популярность. Она даже на некоторое время прекращает концертную и гастрольную деятельность.
Каждые два три года Земфира выпускала по одному новому альбому, оставаясь интересной публике и прессе, сохраняя высокие рейтинги в чартовых таблицах.
В 2005 году Рената Литвинова пригласила Земфиру написать саундтрек для своей картины «Богиня: как я полюбила». После этого первого сотрудничества Рената в качестве режиссера сняла несколько клипов на песни Земфиры и фильм-концерт.
По мнению критиков, каждый новый трек певицы становится «очередным прорывом в истории русского рока». Она не раз удостаивалась престижных премий и входила в различные топовые списки российских женщин.
В 2015 году в процессе тура «Маленький человек» по городам России и зарубежья Земфира заявила, что этот тур будет последним, однако продолжает периодически выступать и писать новые песни.
Личная жизнь Земфиры
Артистке приписывали множество всяких романов от лидера группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна, до олигарха Романа Абрамовича, в это число входила также администратор Земфиры — Анастасия Калманович.
Последние несколько лет по версии журналистов считается, что Земфира и Рената Литвинова питают друг к другу нежные чувства. В СМИ даже сообщалось, что певица с актрисой сочетались браком в другой стране. Сами звезды эти слухи никак не комментируют.
В 2015 году Земфира осталась сиротой, она похоронила маму. До этого в 2009-м умер отец, а через год погиб брат.
Артистка пригласила детей брата — близнецов Артура и Артема Рамазановых в свою группу. Собственных детей у Земфиры нет.
Дискография
1998-1999 — Земфира
2000-2001 — Прости меня моя любовь
2002-2003 — Четырнадцать недель тишины
2004-2006 —Вендетта
2007-2008 — Спасибо
2009-2010 — Сборник би-сайдов «Z-Sides»
2011-2014 — Жить в твоей голове и группа The Uchpochmack
Клипы
2016 — Возвращайся домой
2014 — Жить в твоей голове
2013 — Легенда
2008 — Снег начнется
2008 — Господа
2007 — Мы разбиваемся
2007 — Итоги
2007 — Самолет
2007— Блюз
2007 — Прогулка
2002 — Мачо
2002 — Бесконечность
2001 — Трафик
2001— Прости меня, моя любовь
2000 — Хочешь
2000 — Искала
1999 — Ариведерчи
1999 — Почему
1999 — СПИД
Фильм-концерт
2008 — Зеленый театр в Земфире