Земфира Талгатовна Рамазанова

Дата рождения: 26 августа 1976 года

Место рождения: Уфа Знак зодиака: Дева

Земфира родилась в семье интеллигентов с татаро-башкирскими корнями. Папа был учителем истории, мама работала в области медицины. Рамиль появился на свет раньше дочки на целых девять лет и на правах старшего брата всегда и во всем ей помогал. Девочку отдали в музыкальную школу за два года до поступления в общеобразовательную. Там она осваивала игру на фортепиано, сольфеджио и солировала в хоре. Свою первую песню Земфира написала, будучи первоклассницей, а благодарными слушателями были родители и брат. Девочка хорошо училась, очень любила играть в баскетбол, увлекалась творчеством различных рок-групп как западных, так и российских. Некоторые, в том числе Виктор Цой , оказали на нее большое влияние. Девушка также освоила гитару и пела на улицах города хиты самых известных групп.

Получив аттестат зрелости, Земфира окончила с красным дипломом отделение эстрадного вокала Училища искусств в Уфе. А пока училась, подрабатывала ресторанной певицей в местных заведениях под аккомпанемент своего однокурсника-саксофониста. Через некоторое время ей надоела подобная деятельность и она устроилась работать звукооператором в уфимской филиал «Европы плюс». Здесь она занималась записью рекламных джинглов и параллельно, в нерабочее время, своего первого демо-диска.

Примерно через год эти первые песни Земфиры услышал продюсер группы «Мумий Тролль» Леонид Бурлаков. И он решил помочь раскрутиться талантливой девушке. Именно при непосредственном участии Бурлакова и самого Ильи Лагутенко был записан и сведен первый альбом «Земфира». После чего, почти сразу композиции «СПИД», «Ракеты» и «Ариведерчи» начали звучать на радиостанциях. К моменту официального релиза альбома весной 1999 года певица уже была оглушительно популярна.

Далее последовали видеоклипы, участие в рок-фестивалях в качестве хэдлайнера, туры по стране с неизменными аншлагами. После выхода второго по счету альбома «Прости меня, моя любовь» (2000 г.), один из треков которого вошел в состав саундтреков культового фильма «Брат 2», Земфиру начинает тяготить ее популярность. Она даже на некоторое время прекращает концертную и гастрольную деятельность.

Каждые два три года Земфира выпускала по одному новому альбому, оставаясь интересной публике и прессе, сохраняя высокие рейтинги в чартовых таблицах.

В 2005 году Рената Литвинова пригласила Земфиру написать саундтрек для своей картины «Богиня: как я полюбила». После этого первого сотрудничества Рената в качестве режиссера сняла несколько клипов на песни Земфиры и фильм-концерт.

По мнению критиков, каждый новый трек певицы становится «очередным прорывом в истории русского рока». Она не раз удостаивалась престижных премий и входила в различные топовые списки российских женщин.

В 2015 году в процессе тура «Маленький человек» по городам России и зарубежья Земфира заявила, что этот тур будет последним, однако продолжает периодически выступать и писать новые песни.

Личная жизнь Земфиры

Последние несколько лет по версии журналистов считается, что Земфира и Рената Литвинова питают друг к другу нежные чувства. В СМИ даже сообщалось, что певица с актрисой сочетались браком в другой стране. Сами звезды эти слухи никак не комментируют.

В 2015 году Земфира осталась сиротой, она похоронила маму. До этого в 2009-м умер отец, а через год погиб брат.

Артистка пригласила детей брата — близнецов Артура и Артема Рамазановых в свою группу. Собственных детей у Земфиры нет.

Дискография

1998-1999 — Земфира

2000-2001 — Прости меня моя любовь

2002-2003 — Четырнадцать недель тишины

2004-2006 —Вендетта

2007-2008 — Спасибо

2009-2010 — Сборник би-сайдов «Z-Sides»

2011-2014 — Жить в твоей голове и группа The Uchpochmack

Клипы

2016 — Возвращайся домой

2014 — Жить в твоей голове

2013 — Легенда

2008 — Снег начнется

2008 — Господа

2007 — Мы разбиваемся

2007 — Итоги

2007 — Самолет

2007— Блюз

2007 — Прогулка

2002 — Мачо

2002 — Бесконечность

2001 — Трафик

2001— Прости меня, моя любовь

2000 — Хочешь

2000 — Искала

1999 — Ариведерчи

1999 — Почему

1999 — СПИД

Фильм-концерт

2008 — Зеленый театр в Земфире