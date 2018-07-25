«Это моя жизнь» — скрытная Дайнеко дерзко ответила на вопрос о дочери

Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка от «разврата в соцсетях».

Не успела Виктория Дайнеко сообщить, что у нее появился новый возлюбленный, как тут же пошли слухи о расставании певицы с бойфрендом. Всему виной, видимо, некоторая скрытность звезды — по этой причине поклонниками приходится строить домыслы о личной жизни артистки.

Виктория решила внести ясность в ситуацию. Слухи, что она рассталась со своим избранником, появились после того, как Дайнеко была замечена в компании бывшего бойфренда Алексея Воробьева . Масла в огонь подлило и признание певицы в том, что у нее еще есть чувства к экс-мужу.

Однако теперь артистка дала понять, что не расставалась со своим возлюбленным. В то же время Виктория отметила, что у нее с бойфрендом непростые отношения. «Я не навязываю свою привязанность людям, но достаточно четко даю о ней знать. Все всегда в руках мужчины», — заявила звезда.

Как напоминает издание «Телепрограмма», Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка Лидия. Бракоразводный процесс проходил непросто — бывшие супруги постоянно обменивались нелицеприятными комментариями.

Поклонники не оставляют певицу в покое, постоянно пытаясь узнать хоть что-то о ее дочери — которую Виктория не желает показывать подписчикам. Певица заявила, что вовсе не прячет наследницу — а просто пытается оградить ее от недоброжелателей. По словам Дайнеко, ее дочь — самостоятельная личность. Когда она захочет появиться в соцсетях, мама ей поможет. Однако пока артистка желает оградить ребенка от «царящего там разврата».

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