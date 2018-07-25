Девочка-подросток спрыгнула из окна дома на востоке Москвы ради прогулки с друзьями и сломала позвоночник

В ночь на 25 июля в столичную детскую больницу доставили 14-летнюю москвичку, у которой диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника, перелом костей таза и тупую травму живота.

«Родители девочки, проживающие с ней в Погонном проезде, пояснили, что накануне случившегося наказали дочь из-за того, что она поздно возвращается с прогулок, и не отпустили ее к друзьям. Несовершеннолетняя устроила скандал и ушла к себе в комнату. Через некоторое время взрослые услышали шум, зашли в комнату и увидели, что их дочь выпрыгнула на улицу с высоты третьего этажа. По предварительным данным, пострадавшая пыталась в обход родителей попасть на улицу к друзьям», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что на данный момент пострадавшая находится в реанимации. Полицейские выясняют обстоятельства и причины случившегося, а также изъяли и изучают личный дневник девочки.