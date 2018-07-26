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Роспотребнадзор усилил контроль за безопасностью арбузов и дынь из-за начала сезона продаж
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Роспотребнадзор усилил контроль за безопасностью арбузов и дынь из-за начала сезона продаж 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в связи с началом сезона продаж планирует тщательнее контролировать реализуемые на российском рынке арбузы и дыни. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"В связи с сезонным завозом на потребительский рынок Российской Федерации плодоовощной продукции, Роспотребнадзор усилил контроль за безопасностью овощей, фруктов, плодово-ягодных культур, в том числе арбузов и дынь", — отмечает надзорное ведомство.
Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2018 года Роспотребнадзор исследовал около 1 млн проб пищевой продукции на соответствие обязательным требованиям. Несоответствие требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации обнаружено у 4% продуктов (за первое полугодие 2017 года — 5%). Специалистами было снято с реализации около 600 тонн пищевой продукции, не соответствовавшей обязательным требованиям.
Арбузы и дыни остаются одним из самых популярных летних фруктов у россиян. Так, в Подмосковье сезон продаж начнется с 1 августа. По данным министерства потребительского рынка и услуг региона, в Московской области в 2018 году будут работать более 200 бахчевых развалов.
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