Ещё
Счастливый Райан Гослинг сводил дочь в пиццерию: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Счастливый Райан Гослинг сводил дочь в пиццерию: фото 

Журнал ОК! 44 минуты назад
У 37-летнего Райана Гослинга многомиллионная армия поклонников: актера любят не только за его талант, но и за его трепетное отношение к своей семье. А фотографии Райана с трехлетней дочкой Эсмеральдой всегда поднимают настроение.
Сегодня папарацци опять постарались для вас: они засняли актера с малышкой на одной из улиц Лос-Анджелеса. Счастливый отец с дочкой на руках пришел в пиццерию. Почти уверены, что перекусить захотела Эсмеральда, а Гослинг не смог ей отказать, ведь, как мы помним, он не глава в семье.
Райан Гослинг с Эсмеральдой
Эсмеральда в синем платье с принтом из пирожных и Райан в джинсовке и солнцезащитных очках не стали сидеть в ресторане, а взяли одну пиццу с собой.
Напомним, что муж Евы Мендес ранее рассказывал, что дома ему не дают смотреть телевизор.
Давайте признаем, что, когда у вас двое детей, вы не можете смотреть ничего, кроме «Тигрёнка Даниэля».
Журнал ОК!: последние новости
Мелания Трамп во второй раз надела платье, в котором уже выходила в свет Влад Топалов и Регина Тодоренко объявили о помолвке Бейонсе и Джей Зи арендовали яхту за 1,4 миллиона долларов в неделю
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу154
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
На что способен обычный картофель5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение