Жуков спровоцировал выкидыш у экс-супруги

За время семейной жизни с Ромой Жуковым его супруга Елена подарила ему семерых детей. Однако в 2012 году их пятилетняя дочка умерла в результате несчастного случая. Со стороны казалось, что супругов горе лишь сплотило, но после заявления артиста о разводе на свет всплыли нелицеприятные факты.

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Роман Жуков довел до слез жену и мать своих семерых детейНе так давно выяснилось, что пара, которая многим казалась образцовой, находится на грани развода. Супруги выяснили отношения в эфире ток-шоу «Прямой эфир». Елена дала откровенное интервью. Женщина рассказала, что за время ее замужества бывало всякое, но в последние годы чаша весов стала все больше крениться в сторону негатива. Рома часто выпивал и в состоянии алкогольного опьянения нередко поднимал руку на жену и детей. Однажды он даже со злостью швырнул дочь Полину в бассейн, едва не сломав ей спину.

А десять лет назад Жуков спровоцировал у Елены выкидыш. Женщина была на десятой неделе беременности и плохо себя почувствовала. У нее начался жар, но Рома ей не поверил и заставил хлопотать по хозяйству. Кроме этого он ей пригрозил, что разведется, если она будет отлынивать от домашних дел. А на следующее утро он принудил ее к физической близости.

У нее началось кровотечение, она была срочно госпитализирована. В результате она потеряла ребенка. Пока Елена находилась в больнице, Жуков изводил ее звонками, брюзжа, что не намерен нянчиться с ее детьми. «Выписывайся и лечись дома!», — заявлял ее благоверный.

Сейчас Жуков живет с молодой любовницей в Сочи, где у него есть свое кафе и отель. Елена осталась одна с детьми и еле-еле сводит концы с концами.

Супругам предстоит после развода разделить имущество — дом в Подмосковье, стоимостью около 40 миллионов рублей и две квартиры в столице, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».