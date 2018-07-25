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Несколько пакетов испорченной моркови по-корейски нашли народные контролеры на вологодских прилавках
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Несколько пакетов испорченной моркови по-корейски нашли народные контролеры на вологодских прилавках 

Вологда.рф 38 минут назад
Фото: Вологда.рф
В Вологде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» совместно с городскими властями проверили качество продуктов в магазине федеральной сети на улице Ленинградской. По традиции был выявлен ряд просроченных товаров.
В торговую точку поступали жалобы от вологжан по поводу качества продуктов. Народные контролеры проинспектировали ассортимент. Активисты обнаружили испорченные три упаковки замороженного фарша, ведро консервированных помидоров, упаковку сыра и банку йогурта, несколько пакетов моркови по-корейски, овощи. Как отмечают ревизоры, на этот раз «улов» был небольшим.
«Здесь речь идет по большей части о человеческом факторе. Продавцы три раза в день перебирают лотки с фруктами и овощами, в течение дня проверяют товар на предмет срока годности, но большая загруженность сказывается — некоторые моменты они пропускают. Мы не ставим себе задачу наказать бизнес. Напротив, стараемся наладить работу персонала так, чтобы нарушений больше не было. В большинстве случаев к нам прислушиваются», — пояснил депутат Законодательного Собрания Вологодской области, региональный координатор проекта «Народный контроль» Денис Долженко.
«Народный контроль» отмечает, что на некоторых упаковках сложно найти штампы с датой производства и сроком хранения. Это прерогатива производителей. Представители «Народного контроля» передадут информацию о результатах рейда в контролирующие органы, продавцы обязаны снять с полок испорченные товары. Городские власти проконтролируют этот вопрос.
В планах активистов «Народного контроля» проверить магазины с товарами для детей.
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