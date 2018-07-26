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Фотографа обвинили в желании нажиться на голодных бедняках
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Фотографа обвинили в желании нажиться на голодных бедняках 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Итальянский фотограф Алессио Мамо (Alessio Mamo) попал под шквал критики после презентации фотосерии, сделанной в беднейших штатах Индии. Автор поставил перед бедняками блюда с едой и попросил закрыть глаза. Снимки разместили на странице фонда World Press Photo в Instagram, подписчики которого обвинили Мамо в создании poverty porn — контента, спекулирующего на социальных проблемах и рассчитанного на шоковый эффект.
Фотосерия носит название «Еда мечты». Снимки были сделаны еще в 2011 году в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш. Они вновь обрели популярность после того, как автор страницы World Press Photo напомнил о «концептуальном проекте о проблеме голода в Индии».
Идея родилась у Мамо, когда он узнал, сколько еды выбрасывается на Западе, особенно в рождественское время, в то время, как 2,1 миллиона детей в Индии ежегодно умирают в возрасте до пяти лет от недоедания. «Я принес с собой стол и немного фальшивой еды, и сказал людям помечтать о еде, которую они хотели бы найти на своем столе», — указал фотограф в описании.
Некоторые коллеги упрекнули Мамо в паразитировании на сочувствии к бедным. В частности, индийский фотожурналист Хари Адиварекар назвал работу «постыдной», отметив, что фотографы стали воспринимать тему голода как гарантированный источник высоких наград.
Пользователи Instagram сочли проект итальянца спекулированием, укрепляющим стереотипы о стране, а также назвали его «позорным» и «отвратительным». «Вы серьезно, кто этот сумасшедший фотограф? Это не искусство, это издевательство! Алессио Мамо должен быть заключен в тюрьму за это», — высказался пользователь Gurwfrobirfrmnik в Twitter. Противники методов фотографа запустили в Twitter хештег #povertyporn, которым сопровождают критику в адрес Мамо.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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