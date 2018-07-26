Фотографа обвинили в желании нажиться на голодных бедняках

Итальянский фотограф Алессио Мамо (Alessio Mamo) попал под шквал критики после презентации фотосерии, сделанной в беднейших штатах Индии. Автор поставил перед бедняками блюда с едой и попросил закрыть глаза. Снимки разместили на странице фонда World Press Photo в Instagram, подписчики которого обвинили Мамо в создании poverty porn — контента, спекулирующего на социальных проблемах и рассчитанного на шоковый эффект.

Фотосерия носит название «Еда мечты». Снимки были сделаны еще в 2011 году в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш. Они вновь обрели популярность после того, как автор страницы World Press Photo напомнил о «концептуальном проекте о проблеме голода в Индии».

Идея родилась у Мамо, когда он узнал, сколько еды выбрасывается на Западе, особенно в рождественское время, в то время, как 2,1 миллиона детей в Индии ежегодно умирают в возрасте до пяти лет от недоедания. «Я принес с собой стол и немного фальшивой еды, и сказал людям помечтать о еде, которую они хотели бы найти на своем столе», — указал фотограф в описании.

Некоторые коллеги упрекнули Мамо в паразитировании на сочувствии к бедным. В частности, индийский фотожурналист Хари Адиварекар назвал работу «постыдной», отметив, что фотографы стали воспринимать тему голода как гарантированный источник высоких наград.

Пользователи Instagram сочли проект итальянца спекулированием, укрепляющим стереотипы о стране, а также назвали его «позорным» и «отвратительным». «Вы серьезно, кто этот сумасшедший фотограф? Это не искусство, это издевательство! Алессио Мамо должен быть заключен в тюрьму за это», — высказался пользователь Gurwfrobirfrmnik в Twitter. Противники методов фотографа запустили в Twitter хештег #povertyporn, которым сопровождают критику в адрес Мамо.