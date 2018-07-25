Голодные снимки Мамо сравнили с детским порно

Серия изображений итальянского фотографа Алессио Мамо спровоцировала всплеск дискуссий в интернете о журналистской этике. На его снимках — индийские дети с закрытыми глазами, перед которыми стоят муляжи еды. Сам фотограф говорит, что пытался обратить внимание на проблему массового голода в стране, но пользователи окрестили изображения «детским порно».

Голод при экономическом росте

Ежегодно индийское правительство отчитывается об успехах в экономике. По паритету покупательной способности ВВП страна находится на третьем месте в мире, ежегодный рост составляет около 8%. Индия занимает на планете второе место по количеству трудовых ресурсов, обладая почти 520 миллионами рабочих рук, 60% из них заняты в сельском хозяйстве. В стране есть высокотехнологичное производство и развиваются высокие технологии.

Но помимо оптимистичных отчётов есть и другая статистика. Свыше 300 миллионов человек живут менее чем на один доллар в день. В процентном отношении в Индии больше недоедающих детей, чем в самых бедных странах Африки. Почти половина из них в возрасте до трёх лет не получают достаточного питания, более половины имеют недостаточный вес и задержку в росте. Индия имеет худшие в мире показатели по таким параметрам, как младенческая смертность и недостаточный вес при рождении.

Фотограф Алессио Мамо

Из-за недоедания многим детям не хватает витамина А, что приводит к нарушению зрения — в стране от этого страдает около 6% малышей. Из 37 миллионов незрячих людей на планете 15 миллионов приходится на Индию.

При этом, как отмечает журнал Economist, наиболее остро проблема массового голода наблюдается в самых быстроразвивающихся и экономически обеспеченных штатах — Гуджарате, Тамилнаде и Карнатаке. «Экономическое процветание не может уменьшить голод», — делает вывод издание.

В ежегодно составляемом глобальном рейтинге голода Индия в 2017 году занимала 100-е место в списке 119 развивающихся стран.

Виноват фотограф

Итальянец Алессио Мамо делал фотографии в двух наиболее бедных штатах. Он ставил перед детьми муляжи с едой, просил их закрыть глаза. В подписи к своей серии фотограф указал, что сказал детям «помечтать о еде, которую они хотели бы увидеть на своём столе». Изображения были сделаны в 2011 году, но стали известны широкой общественности только сейчас, после того, как их в Instagram разместил портал World Press Photo Foundation.

Мамо подвергли критике пользователи сети. Его обвинили в том, что он использует чужое горе ради хорошего снимка и наживы. Другие заметили, что в принципе аморально заставлять детей мечтать о еде, которой у них нет. Третьи назвали Мамо представителем журналистики, не имеющей никаких моральных ориентиров.

Портал World Press Photo Foundation был вынужден даже выступить со специальным заявлением, что он лишь разместил скандальные фото, а всю ответственность за них несёт автор.

Стервятник или обличитель

Некоторые пользователи сравнили Алессио Мамо с фотографом из ЮАР Кевином Картером . Он прославился тем, что в 1993 году в Судане сделал фото умирающей от голода девочки, рядом с которой сидел ожидающий добычи стервятник. Чтобы в кадр попали ребёнок и стервятник, Картер медленно приблизился к девочке, стараясь не спугнуть птицу, и сделал серию снимков с дистанции около 10 метров. Фотографа обвинили в том, что он был озабочен лишь хорошим снимком и потому мало отличается от запечатлённого стервятника. Сам Картер говорил, что хотел лишь привлечь внимание к проблеме массового голода в Судане и сам был шокирован увиденным. За снимок он получил Пулитцеровскую премию, но имидж у него был такой, что он не мог нигде устроиться на работу. Подвергнутый всеобщему осуждению и оставшийся без денег Картер через год после того, как сделал известную фотографию, покончил с собой.

Сейчас вынужден оправдываться и Алессио Мамо. В подписи под снимком он написал, что фотографирует с 2008 года и изначально заострял внимание на острых социальных и политических проблемах, у него есть международные награды за освещение проблем беженцев на Ближнем Востоке. По словам фотографа, его очень тревожит проблема голода в Индии, поэтому он и взялся за проект про голодающих. «Идея родилась после прочтения статистики о том, сколько еды выбрасывается на Западе, особенно в рождественские дни», — пояснил он.

Однако, судя по комментариям к снимку, Мамо мало кто верит. При этом ни те, кто встал на сторону фотографа, ни его критики не знают, как можно победить голод в Индии. Ежегодно на продовольственные программы помощи нуждающимся правительство страны тратит десятки миллиардов долларов, но существенных результатов добиться пока не удалось.