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3 книги о менеджменте от основателя сервиса Doc+ Руслана Зайдуллина
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3 книги о менеджменте от основателя сервиса Doc+ Руслана Зайдуллина 

RB.ru 37 минут назад
Фото: RB.ru
«Легко не будет. Антикризисный менеджмент на практике», Бен Хоровиц
Эта книга — об управлении быстрорастущей компанией без купюр: увольнения, банкротства, проблемы, принятие сложных управленческих решений. Ноль «воды», все четко и по делу.
Книга нравится своей практичностью. Обычно программы MBA и учебники покрывают лишь теоретическую часть: стратегия, маркетинг, как в теории делать то и это. Классно, но когда ты начинаешь впервые в жизни управлять быстрорастущей компанией, ты сталкиваешься с таким количеством препятствий и сложных ситуаций, с которыми не сталкивался никогда. Хорошие новости в том, что ты не первый, тяжело всем, а сложные ситуации и решения у многих компаний похожи.
Стоит сказать, что компания автора, Бена Хоровица, выжила после двух банкротств и была продана примерно за 1,5 млрд долларов. Сам Хоровиц после продажи своего «единорога» стал одним из самых известных инвесторов в венчурном фонде a16z, читает лекции — курс молодого СЕО.
«Высокоэффективный менеджмент», Эндрю Гроув
Это самая лучшая книга про менеджмент как науку и самая лучшая из моего топ-3. Автор Энди Гроув — бывший CEO Intel — привел корпорацию от затруднительного положения к бурному росту. О его умении излагать сложнейшие концепции простым языком говорит его кличка: многие при жизни стали называть его The Teacher (Учитель — прим. ред.).
В книге представлены взгляды инженера на проблемы менеджмента. Энди не приемлет «воды» и неструктурированных мечтаний, раскладывает все, как теорему в математике. Я прочитал не одну сотню книг о бизнесе и управлении, но эта — действительно самая лучшая.
«Кто. Решите вашу проблему номер один»
Авторы пару десятилетий занимались поиском и подбором персонала как консультанты и решили изложить весь накопленный опыт в виде структурированных рекомендаций, как искать и отбирать людей в команду. Советы — максимально полезные и дельные. Позволяют найти нужную грань между «поговорил 5 минут, понял, что человек хороший, и нанял» и «по результатам 15 собеседований и пяти тестов ваш балл такой-то».
Я считаю, что без звездный команды риск умереть есть даже у самой крутой идеи на самом большом рынке, а хантинг — одна из ключевых обязанностей всех фаундеров, поэтому книга обязательна к прочтению.
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