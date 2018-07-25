«Муж никуда не отпускает меня»: Оксана Самойлова встречается с подругами только у себя дома

Оксана Самойлова поведала, что, даже невзирая на звездный статус, является очень послушной супругой и домоседкой. Она предпочитает проводить свободное время только в компании своего мужа и не выходит никуда с подружками, во что публика с трудом верит. Многодетной маме нравится такой образ жизни, о чем она с гордостью рассказывает поклонникам.

«Когда я смотрю на своих знакомых, кто не замужем, я чётко вижу одну общую черту их характера: они не «женщины — хранительницы очага», они целеустремленные, веселые, красивые, зарабатывают сами и тд.», — написала популярная красавица в своем микроблоге, отметив, что такие дамы не чувствуют женского начала и не умеют создавать уют вокруг себя. Главное, по ее словам, — умение быть за мужчиной, что сама она и делает. У Джигана есть свои правила и видение семьи, поэтому в его семье царит патриархат: гулянки под строжайшим запретом. Оксана признается, что всегда и везде отдыхает с мужем, а когда хочет побыть с подругами, то просто приглашает их домой на чашку чая. «Абсолютно никуда не отпускает меня одну, в целях безопасности и не только»

Бизнесвумен не считает это минусом и даже рада, что все так сложилось. Она уверена, что такая строгость и является залогом счастья в отношениях, которым уже целых десять лет. Но пользователи сети, в свою очередь, не считают запреты правильным решением, по их мнению, это только обременяет обоих супругов и рано или поздно может разрушить брак, ведь каждому нужна хоть частичка свободы. Ну ничего себе, как муж на вас влияет!« «Сложно поверить в ваши слова!» «Странно, вон Бородина тусуется с подругами постоянно и без мужа! „Ну в вроде взрослая женщина, мать, почему бы не выбраться отдохнуть от семьи?“ „Это тоже неправильно!“

Оксана усердно занимается воспитанием детей и беспокоится, что младшая дочь Майя никак не разнообразит свой словарный запас, ограничиваясь звуками „ма“ и „па“.