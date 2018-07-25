5 девушек олигархов, которые годятся им в дочери

Кристину Романову стали замечать в обществе миллиардера Владислава Доронина еще задолго до того, как влюбленные подтвердили новость о романе. В 2016 году волгоградская модель родила олигарху ребенка. После этого в Сети появилась информация о том, что Доронин сделал девушке предложение, но, кажется, до свадьбы пока не дошло.

Ксения Дели и Осама Фати Рабах аль-Шариф (28 лет и 64 года)

А вот модели Ксении Дели все же удалось довести отношения с египетским миллиардером до свадьбы. Роскошная церемония прошла на пляже греческого острова Санторини. В списке приглашенных значилось более 150 фамилий. По словам модели, Осама покорил ее интеллектом, прекрасным чувством юмора и невероятной харизмой. Кроме того, бойфренд заваливал девушку дорогими подарками и всячески демонстрировал серьезность своих намерений. На днях Дели родила мужу ребенка. Так что, теперь их семья стала еще крепче.

Вита Сидоркина и Валерио Морабито (24 года и 44 года)

В июле прошлого года модель Вита Сидоркина сыграла свадьбу с итальянским миллионером Валерио Морабито. Муж старше Виты на 20 лет, но это ее нисколько не смущает. Влюбленные устроили пышную свадьбу на родине жениха, куда пригласили родственников, близких друзей и коллег невесты по подиуму. Интересно, что до Сидоркиной Валерио встречался с Ириной Шейк . Он даже собирался сделать ей предложение, но модель предпочла ему Криштиано Роналдо.

Илона Котелюх и Николай Саркисов (25 лет и 49 лет)

Об отношениях Илоны Котелюх и Николая Саркисова журналисты узнали в 2016 году, когда влюбленные впервые вышли в свет в качестве пары. Тогда же в СМИ появились слухи о беременности новой возлюбленной олигарха, которые она тогда не торопилась подтверждать. В октябре все того же 2016-го модель родила бойфренду первого общего ребенка (на тот момент у Саркисова уже было трое детей от бывшей супруги Юлии Любичанской), а весной этого года Илона стала мамой во второй раз.

В феврале этого года украинская гимнастка Анна Ризатдинова вышла замуж за олигарха Александра Онищенко. Они познакомились, когда бизнесмен спонсировал сборную, в которой состояла Анна. О конфетно-букетном периоде в отношениях спортсменка рассказала в одном из интервью. «Сначала общение было на „вы“, все было на расстоянии, культурно», — вспоминала Анна. Сейчас они с Александром счастливы в браке и воспитывают сына.