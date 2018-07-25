Лимонад, квас или вода: что выбрать в жаркую погоду

Вода

Как выбрать качественную воду

Квас

Как выбрать квас

Лимонад

Как выбрать лимонад

Летом мы как никогда нуждаемся в жидкости — в период зноя организм человека интенсивно теряет живительную влагу, и эту потерю необходимо восполнять. Эксперты из Роскачества дали советы по выбору напитков в жаркую погоду и подсказали, на что нужно обращать внимание при покупке лимонада, кваса и питьевой воды.

Вода

Наверняка вы уже догадались, что самый «правильный» напиток в летний период — это вода. Однако это не значит, что любую воду можно употреблять в неограниченных количествах. Так, лечебно-столовая вода не предназначена для банального утоления жажды — пить ее нужно несколько раз в день и строго за полчаса до еды: таким образом вы получите максимальный оздоровительный эффект. А вот минеральная или обычная питьевая вода подходит для регулярного употребления. Такая вода не только прекрасно справляется с жаждой, но и вымывает из организма токсины.

Считается, что в сутки человеку необходимо 2 литра чистой воды — такой объем определен и для взрослых, и для детей с семи лет. Если не пить воду в нужных количествах, общее состояние организма неминуемо ухудшится, а регулярная нехватка воды может привести к заболеваниям почек, нарушению обмена веществ и даже кариесу.

Как выбрать качественную воду

Не пугайтесь, если на этикетке написано, что перед вами вода из центрального водоснабжения. Дело в том, что на заводе она проходит несколько этапов очистки, кроме того, в нее добавляются необходимые человеку минеральные вещества. Такая вода нисколько не уступает той, что добывают из природных источников.

Присмотритесь к воде российского производства. Как правило, она дешевле импортной, но не менее, а зачастую и более качественная.

Следите за тем, чтобы вода не содержала ароматизаторов и подсластителей — вода без добавок гораздо лучше утоляет жажду.

Качественная вода должна содержать не менее 200–300 мг/л минеральных веществ.

Выбирайте воду в стеклянных бутылках — она дольше сохраняет свои полезные свойства.

На дне бутылки с водой не должно быть осадка.

Конечно, предпочтение в период летней жары надо отдавать питьевой воде, но не стоит сбрасывать со счетов и другие напитки, например, квас.

Квас

Квас очень полезен, в том числе и в жару. Он тонизирует и насыщает организм витаминами группы В и витамином С, которые очень важны для нервной системы и иммунитета. Важно различать настоящий квас — продукт брожения квасного сусла — и напиток со вкусом кваса. В Роскачестве рассказали, как отличить оригинал от подделки.

Как выбрать квас

Выбирайте квас, сделанный по ГОСТу. В таком случае вы купите натуральный продукт, а не газированный аналог.

Обращайте внимание на процент содержания спирта: в настоящем квасе он не должен превышать порога в 1,2%. Если в квасе больше спирта, это значит, что производитель нарушил технологию изготовления, то есть затянул процесс брожения. Если же спирта в напитке вовсе нет, он изготовлен по принципу лимонада, или методом купажирования.

В составе кваса не должно быть красителей, усилителей вкуса и подсластителей — например, пищевой смеси «Мармикс 25», добавок Е950, Е952 и Е954.

Не попадайтесь на уловки производителя: если на бутылке написано, что квас живой, это ровным счетом ничего не значит. Эта характеристика не говорит о наличии каких-либо особенных свойств, а термин «живой» не фигурирует ни в одном из нормативных документов.

Лимонад

Эксперты предупреждают: злоупотреблять сладкими газированными напитками в жару не следует, равно как и отказываться от любимого лимонада вовсе. Главное в этом вопросе — знать меру, считают в Роскачестве. Кстати, один литр лимонада содержит от 80 до 100 г сахара.

Как выбрать лимонад

Отдавайте предпочтение пастеризованным напиткам — в противном случае вы приобретете лимонад с высоким содержанием консервантов — сорбиновой и бензойной кислот.

Выбирайте газировку с натуральным сахаром в составе — многие производители заменяют его более дешевыми аналогами, а именно сахаринами.

Покупайте лимонад ненасыщенных цветов — в таких напитках меньше красителей.

Обратите внимание на содержание алкоголя — его в качественном лимонаде должно быть не более 0,5%.

Напомним, на днях Роскачество определило марки лучшего и худшего шашлыка, представленного на прилавках российских магазинов.

Фото: fcarbat.ru, restbee.ru, med.vesti.ru, transkomplect.ru