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Знаменитости, которым удалось справиться с наркозависимостью
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Знаменитости, которым удалось справиться с наркозависимостью 

Anews 19 минут назад
Фото: Anews
Наркотики губят простых людей и знаменитостей, но некоторые из тех, кто имел зависимость, нашли в себе силы побороть ее. Эти звезды отмечают, что наркотики не сделали их счастливыми, а чтобы вдохновить других людей завязать с этой пагубной привычкой, они рассказали свои истории.
Дрю Бэрримор
Как призналась актриса, она выросла в неблагополучной семье, поэтому уже в девятилетнем возрасте попробовала свою первую сигарету, а кокаин — в 12. В 13 лет она лечилась от наркозависимости в паре с алкоголизмом, с трудом преодолев этот период своей жизни. Бэрримор вспоминает, что баловство со спиртным и наркотиками закончилось для нее множеством проблем, но она нашла в себе силы отказаться от пагубных привычек, что укрепило ее дух. Сэмюэл Л. Джексон
В 90-е годы актер проходил лечение от наркозависимости, в частности, он был увлечен героином. С тех пор Джексон сознательно отказывает себе в приеме наркотиков и алкоголя, вспоминая свой горький опыт. Стинг
Певец известен своим здоровым образом жизни, но в прошлом он был любителем вечеринок с сопутствующими факторами. В свое время Стинг проходил курс лечения от наркозависимости, но до конца преодолеть заболевание не удалось и он продолжает выступать за легализацию легких наркотиков. Анджелина Джоли
Всему миру известно о бурной молодости Анджелины Джоли, поскольку о своих приключениях актриса рассказала в собственной книге. Она призналась, что успела перепробовать все виды наркотических веществ, доступные в то время, а в 1999 наркоторговец даже снял видео, как Джоли приобретает препараты. Элтон Джон
Как признался музыкант, ему довелось пережить «16 лет отрицания», прежде чем он обратился за помощью в клинику. В 1975 году артист едва не скончался от передозировки, а в современности открыто говорит об опасностях зависимости и помогает нуждающимся пережить сложный период их жизни. Роберт Дауни-младший
Актер попробовал марихуану, когда ему было семь, притом запрещенный во многих странах препарат юному дарованию вручил отец. Из-за влияния наркотиков вскоре деятель кино попал в тюрьму, но после лечения в 2001 он отказался от пагубной привычки. Ева Мендес
Актриса пристрастилась к наркотикам и спиртному по вине затяжной депрессии. В результате она попала в клинику для лечения зависимости, куда отважилась обратиться только после того, как почувствовала, что теряет свою успешную жизнь.]]>
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