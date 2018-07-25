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44-летняя Олеся Судзиловская продемонстрировала соблазнительные формы в бикини
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44-летняя Олеся Судзиловская продемонстрировала соблазнительные формы в бикини 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная актриса Олеся Судзиловская в мае отметила 44-летие. Однако она выгляди гораздо моложе своих лет. Артистка воспитывает двоих детей вместе с мужем бизнесменом Сергеем Дзебанем. Второй раз она стала мамой только два года назад, но очень быстро вернулась в прежнюю форму. Как и многие звезды, сейчас звезда отдыхает на райском курорте и наслаждается морем.
Сегодня Олеся решила подразнить поклонников и поделилась новым фото. В кадре она позирует в бикини и демонстрирует соблазнительную фигуру. Актриса лежит в бунгало, а рядом с ней стоит тарелка с нарезанными фруктами. «Накопление сил! А силы потребуются, ждет новый рывок», — написала она. Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие были поражены тому, что Судзиловская обладает такой безупречной фигурой, хоть и является мамой двоих детей.
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Личное досье
Судзиловская Олеся ИльиничнаОлеся Судзиловская — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. «Сногсшибательная!», «Неее, ну нельзя быть красивой такой», «Какая шикарная красотка, просто восхитительная…», «Животик. Я плачу», «Фигура бомбическая», — прокомментировали фото подписчики. Неизвестно отдыхает Олеся одна или со своими родными. Она крайне редко публикует снимки со своим возлюбленным и наследниками. Однако они много времени проводят вместе. Этой зимой актриса даже отправилась с ними на горнолыжный курорт и поставила младшего сына на лыжи.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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